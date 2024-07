"Helaas is het geld (plus rente en kosten) niet betaald en ook is de raceauto niet geleverd voor de gestelde deadline", meldt Uralkali in een verklaring. De voormalige Russische titelsponsor van Haas F1 Team werd in juni in het gelijkgesteld in een arbitragezaak bij een Zwitserse rechter over de in 2022 geannuleerde sponsordeal. Door die uitspraak werd de Amerikaanse renstal verplicht om het deel van het betaalde sponsorgeld na 4 maart 2022 - de datum dat het contract werd geannuleerd - terug te betalen aan de producent van grondstoffen voor kunstmest. Het zou gaan om zo'n negen miljoen dollar. Ook werd Haas verplicht om te voldoen aan een clausule in het contract met Uralkali om een F1-bolide van het team uit 2021 te leveren.

De deadline die de rechter gesteld heeft, is volgens Uralkali inmiddels verstreken zonder dat Haas F1 heeft voldaan aan de verplichtingen. Ook aan een oproep in een brief van begin juli werd geen gehoor gegeven. "Een door Uralkali naar Haas verstuurde brief van begin juli met opties voor het leveren van de raceauto werd niet beantwoord. Verdere rente op de toegekende som blijft oplopen", vervolgt het bedrijf in de verklaring, waarin ook een vertegenwoordiger aan het woord komt.

"Het niet uitvoeren van de vereiste overdrachten is een flagrante overtreding van de toekenning van het tribunaal zoals bepaald in een arbitragezaak, dat door beide partijen is ondertekend. Dit geeft een nieuwe betekenis aan de uitdrukking 'onsportief gedrag'", zegt de vertegenwoordiger. "Uralkali zal alle wettelijke middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat de uitspraak wordt uitgevoerd. Laat alle huidige en potentiële Haas-sponsors zich bewust zijn van het soort behandeling dat hen mogelijk te wachten staat."

Haas F1 en Uralkali gingen begin 2021 met elkaar in zee door de komst van de Russische coureur Nikita Mazepin. Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne nam het team vlak voor de start van het F1-seizoen 2022 afscheid van zowel de coureur als de titelsponsor. De Zwitserse rechter oordeelde in juni dat Haas het recht had om de sponsordeal te beëindigen en op dat vlak hoefde men dus geen compensatie uit te keren. Wel werd de renstal van Gene Haas dus opgedragen om het reeds vooruitbetaalde sponsorgeld voor de periode na 4 maart 2022 terug te betalen. Motorsport.com heeft Haas benaderd voor een reactie, maar het team wilde geen commentaar geven.