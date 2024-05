Deze upgrades heeft Red Bull meegenomen naar F1-race Imola

De Grand Prix van Emilia-Romagna is de eerste Europese race van het F1-seizoen 2024 en dus is het voor de teams de perfecte gelegenheid om de eerste serieuze upgrade te introduceren. Dat blijkt ook uit het document van de FIA waarin de updates voor aankomend weekend vermeld worden, want op RB F1 Team na hebben alle renstallen nieuwe onderdelen. Dat geldt dus ook voor Red Bull Racing, dat met Max Verstappen vier van de eerste zes Grands Prix heeft gewonnen.

De RB20 is op meerdere fronten van upgrades voorzien. Dat geldt onder meer voor de vloer, een van de belangrijkste onderdelen onder de huidige technische F1-reglementen. Het bovenste oppervlak van de vloer is door Red Bull verlaagd om de luchtstroom richting de achterkant van de auto te verbeteren en meer downforce te genereren. Ook is het voorste deel van de vloerrand van een ander profiel voorzien. Daarnaast is het bodywork rond de achterwielen aangepast om de koeling te verbeteren en zijn de winglets bij de uitlaten van de brake ducts opnieuw ontworpen om de efficiëntie te verbeteren.

De aangepaste vloer van de Red Bull RB20. Foto door: Erwin Jaeggi

Ook de voorkant van de RB20 van Verstappen en Sergio Pérez is aangepakt. Zo is de bolide voorzien van een nieuwe voorvleugel met onder meer een verandering aan de voorste rand van de endplate om de stabiliteit in de bochten te verbeteren. De derde en vierde flap van de voorvleugel hebben nu een grotere koorde om meer downforce te genereren. Wel heeft Red Bull de neus moeten aanpassen om deze veranderingen aan de flaps door te voeren. Bovendien is de fairing van de camera's herzien om de luchtstroom te optimaliseren.

De updates van Red Bull volgen een raceweekend na die van McLaren, dat de upgrades voor de MCL38 in Miami optimaal gebruikte om met Lando Norris naar de overwinning te rijden. De Brit werd weliswaar geholpen door de timing van de safety car, maar niettemin liet hij indrukwekkende snelheid zien op zowel de mediums als de harde banden. Met de upgrades hoopt Red Bull de orde te herstellen en weer een gat naar de concurrentie te slaan, iets waar het team voor het raceweekend in Miami goed in slaagde.

Ook updates voor Ferrari, Mercedes en Aston Martin

Red Bull staat er echter niet alleen voor, want diverse andere teams hebben ook een forse upgrade meegenomen naar Imola. Ferrari heeft de vloer, vleugels, diffuser en motorkap meegenomen die het team tijdens een filmdag in Fiorano al gebruikte. Ook Mercedes heeft een fors pakket met onderdelen, waaronder een verbeterde vloer en achtervleugel. Aston Martin heeft van alle teams de meeste nieuwe onderdelen met onder andere een aangepaste vloer, voorvleugel en diffuser. Tot slot heeft ook McLaren niet stilgezeten, want de Britse renstal heeft in Emilia-Romagna een efficiëntere achtervleugel om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren.