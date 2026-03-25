Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar Japan
Cadillac zet zijn ontwikkeling in de Formule 1 gestaag voort. Het team onder leiding van Graeme Lowdon staat in Suzuka aan de start van zijn derde Grand Prix ooit en blijft op meerdere fronten werken aan verbetering.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
De Amerikaanse renstal Cadillac-Ferrari weet dat er nog veel winst te behalen valt. Niet alleen op operationeel vlak – zoals bij de pitstops en in de voorbereiding – maar ook in het beter begrijpen en ontwikkelen van de MAC-26. Na de tests in Bahrein en de eerste races in Australië en China ligt de focus nu op verdere verfijning.
Spiegels aangepast na problemen in Melbourne
Een van de meest zichtbare wijzigingen betreft de achteruitkijkspiegels. Tijdens de vrije trainingen in Australië verloren zowel Valtteri Bottas als Sergio Pérez minstens één spiegel, wat Cadillac ertoe heeft aangezet om het ontwerp aan te passen.
Die ingreep is in eerste instantie gericht op veiligheid, maar biedt mogelijk ook aerodynamische voordelen. In de Formule 1 spelen zelfs kleine onderdelen als spiegels een rol in de luchtstromen rond de auto.
Aanpassingen aan diffuser en vloer
Daarnaast heeft Cadillac gewerkt aan de diffuser, meer specifiek aan de verticale vinnen – de zogeheten diffuser fences. Deze elementen zijn belangrijk voor het sturen van de luchtstroom onder de auto en spelen een grote rol in het genereren van downforce.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Met de huidige reglementen zijn deze structuren weer prominenter aanwezig, mede doordat auto’s meer gebruikmaken van een rake-setup. Cadillac heeft deze onderdelen aangepast om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren.
Voor Suzuka staan bovendien nog meer kleine aerodynamische updates gepland. Het doel blijft hetzelfde: meer neerwaartse druk genereren wanneer de actieve aerodynamica gesloten is, vooral in snelle bochten en technische secties.
Steile leercurve, maar realistische verwachtingen
"Van Australië naar China hebben we grote stappen gezet in korte tijd", aldus teambaas Graeme Lowdon. "We verbeteren ons snel, sessie na sessie, en leren steeds meer als team."
Ook de prestaties gaan volgens hem vooruit, mede doordat de kennis van de auto groeit en de betrouwbaarheid toeneemt. Toch temperde Pérez de verwachtingen voor Suzuka. Volgens de Mexicaan blijft een gebrek aan downforce een belangrijk aandachtspunt.
"Ik kijk ernaar uit om op Suzuka te rijden. Het is een circuit voor echte coureurs en ik heb er mooie resultaten behaald. Maar de high-downforce configuratie zal het een lastig weekend voor ons maken. Onze aanpak verandert echter niet."
Cadillac blijft dus bouwen aan zijn project – stap voor stap – met Suzuka als volgende meetpunt in een nog pril F1-avontuur.
Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar Japan
