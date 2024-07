Kan Red Bull per F1-race wisselen van bodywork op auto Max Verstappen?

Red Bull Racing heeft in Hongarije een relatief groot updatepakket meegenomen. Max Verstappen kan rekenen op een compleet nieuwe voorvleugel, aanpassingen aan de vloer, vernieuwde sidepods, een andere motorkap en bijbehorende fairings in het verlengde van de halo. Verstappen liet tijdens de mediadag al weten dat dit het grootste pakket is dat Red Bull tot nu toe heeft geïntroduceerd in 2024, en dat blijkt te kloppen. Teamgenoot Sergio Pérez beschikt in Boedapest nog niet over de nieuwe sidepods en motorkap, al heeft hij de overige noviteiten volgens Helmut Marko wel op zijn RB20 zitten.

Waché is voorzichtig positief over updatepakket

Dat Verstappen momenteel als enige Red Bull-coureur beschikt over de nieuwe sidepods en engine cover is geen toeval. Technisch directeur Pierre Waché doet uit de doeken dat een deel van het pakket op Verstappens auto pas voor later in het seizoen was gepland. "Een deel van dit pakket was gepland na de verplichte shutdown. De mensen in de fabriek hebben keihard gepusht om een deel naar voren te halen", laat de Fransman tijdens de persconferentie weten. "Het is nu natuurlijk nog maar voor één auto, maar er is keihard gewerkt om het pakket drie weken eerder te introduceren. Dat is belangrijk voor ons."

Dat laatste wordt versterkt doordat de concurrentie onder aanvoering van Mercedes en vooral McLaren in de voorbije maanden grote stappen heeft gezet. Het woord is aan Red Bull om te reageren. "Het feit dat het allemaal een stuk dichter bij elkaar zit, is een belangrijke factor geweest om de updates sneller te introduceren", erkent Waché. "Maar betere prestaties komen niet alleen voort uit het vinden van meer downforce op papier. Het gaat er vooral om hoe een coureur die performance op de baan weet te vinden en hoe dat de balans beïnvloedt. Dat is een belangrijk onderdeel voor ons en op dat vlak hebben we nog ruimte voor verbetering." Waché geeft indirect aan wat Verstappen ook al zei: de balans van de Red Bull-auto is niet altijd even fijn voor de coureurs en kan nog beter, ook om Pérez meer vertrouwen te bieden.

Waar Marko na de vrijdagtrainingen onomwonden liet weten dat de upgrades werken, toont Waché zich voorzichtig positief. "De lay-out van dit circuit is heel anders dan de vorige drie banen, waardoor het lastig is om dingen met elkaar te vergelijken. Het begrijpen van een updatepakket kost natuurlijk tijd, een training is niet genoeg om conclusies te kunnen trekken. Maar we weten in ieder geval dat dit de goede richting op gaat en we zien geen zwarte vlag met dit pakket, geen dingen die we niet hadden verwacht."

Wisselen tussen de oude en nieuwe specificatie?

Interessant is dat Red Bull in theorie van race tot race kan variëren met het bodywork. Zo is in de paddock vrijdag de suggestie gewekt dat het team in warme en vooral high-downforce races de nieuwe sidepods en motorkap kan gebruiken, maar dat Red Bull Racing voor low-downforce banen kan teruggrijpen naar de oudere specificatie. "Dat is een mogelijkheid, al is het ook iets dat we in de vrije trainingen bekijken. Als het op basis van de benodigde koeling en de karakteristieken van een bepaald circuit beter zou zijn om te wisselen, dan zullen we dat doen", reageert de technisch directeur.

"Sommige onderdelen die we nu op de auto hebben zitten, zullen we structureel gebruiken en andere onderdelen kunnen we van circuit tot circuit wisselen." Waché geeft ermee aan dat de nieuwe voorvleugel, aangepaste voorwielophanging en vloer steevast worden gebruikt, maar dat er met de sidepods en motorkap kan worden afgewisseld, afhankelijk van wat nodig is. "We proberen voor ieder circuit de snelst mogelijke auto samen te stellen, waarbij ik duidelijk zeg 'proberen', aangezien niet zeker is dat we daarin slagen. Wisselen tussen de verschillende circuits is een optie, alleen weten we dat nu nog niet."

Video: De Red Bull-updates nader bekeken