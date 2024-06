Updatepakket RB F1 pakt verkeerd uit: "Heel vreemd weekend"

Voor de Grand Prix van Spanje pakte het RB F1-team uit met een stevig updatepakket, inclusief een nieuwe achtervleugel, aangepaste sidepods en motorkap en een licht gewijzigde vloer. Het team hoopte daarmee de VCARB 01 van meer performance te voorzien om zich steviger in het middenveld te nestelen, waar de strijd om punten een zware is. Het updatepakket leverde echter niet op waar het Italiaanse team op gehoopt had: Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda waren in Q1 al uitgeschakeld. In de race kwamen zij ook niet uit de verf, met de vijftiende en negentiende plaats als resultaat.

Ricciardo kwam zelfs een halve minuut na de nummer tien, Esteban Ocon, over de streep. Het was dus een fikse tegenvaller voor RB F1, dat met de nodige vraagtekens zit na dit weekend. Ricciardo waakt echter voor te vroege conclusies en vindt niet dat het team de updates weer van de auto moet afhalen. "Die verleiding hebben we misschien pas over 72 uur", zegt Ricciardo. "Als we nog steeds niet zeker weten of er duidelijke antwoorden zijn, dan zeggen we misschien: 'Oké, gaan we voor nu even terug?' Maar nu vind ik nog niet dat we naar die optie moeten teruggrijpen. Als alles eenmaal duidelijk is en we nog steeds zo presteren, dan levert dat waarschijnlijk wel een vraagteken op."

Wat de situatie voor Ricciardo zo ingewikkeld maakt, is het feit dat hij zich goed voelde in de auto. Naar eigen zeggen heeft hij - en het team - niks laten liggen met dit pakket. "Het was echt een heel vreemd weekend voor ons, waarin we zo veel ver weggezakt", aldus de Australiër. "Ik had geen slecht gevoel in de kwalificatie. In de debrief gaven Yuki en ik aan dat we voor ons gevoel goede ronden hadden gereden en dat de balans niet zo slecht is."

Waar het dan aan ontbreekt is nog de vraag, al weet Ricciardo ook dat het team nog niet het nieuwe pakket heeft weten te maximaliseren. "Eerlijk gezegd voelde ik me goed in de race. Ik was blij met wat ik ervan gemaakt heb, maar de vijftiende plaats is niet iets waar we blij mee kunnen zijn. Ik heb genoeg aantekeningen en feedback meegenomen van deze race. De komende 48-72 uur hebben we veel om te analyseren."

Vreemd gevoel in de auto

Tsunoda kende een nog lastigere middag op het Circuit de Barcelona-Catalunya, want hij finishte pas 25 seconden na Ricciardo en hield enkel Logan Sargeant achter zich. Hij had het gevoel dat er iets fundamenteel verkeerd was met de auto. "Er was duidelijk een probleem bij de start en dat heeft het allemaal een klein beetje verpest, met name de tweede stint", blikte de Japanner terug op zijn race. "We konden het in het stuur wel oplossen, maar ik weet niet of het volledig opgelost is want ik had een vreemd gevoel in de auto. We hadden de snelheid niet en ik had moeite met de balans van de auto. Er ging zeker iets niet goed. In de kwalificatie was de balans wel prima, al gleden we te veel en had ik voor mijn gevoel niet veel downforce."

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Spanje