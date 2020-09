OTD: De United States Grand Prix van 2001

Michael Schumacher was al een paar races eerder tot wereldkampioen gekroond en ook de constructeurstitel was al lang en breed aan Ferrari vergeven. Aan de start stonden – naast Schumacher – onder ander de voormalig wereldkampioenen Jacques Villeneuve en Mika Hakkinen, de toekomstig wereldkampioenen Jenson Button, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen en verder erkende hardrijders als Jos Verstappen, Juan Pablo Montoya, Eddie Irvine en Jean Alesi.

Slider Lijst Het indrukwekkende startveld op de Brickyard 1 / 7 Foto door: Brousseau Photo Jenson Button 2 / 7 Foto door: Benetton Formula Kimi Raikkonen 3 / 7 Foto door: Sauber Petronas Michael Schumacher 4 / 7 Foto door: Brousseau Photo Jos Verstappen 5 / 7 Juan Pablo Montoya, Giancarlo Fisichella en Jenson Button 6 / 7 Foto door: Brousseau Photo Fernando Alonso, Minardi 7 / 7 Foto door: Motorsport Images

Alesi rijdt tweehonderdste race

Voor die laatste was het een bijzondere race: de 37-jarige Alesi was bezig aan zijn laatste seizoen. De USGP was zijn tweehonderdste en voorlaatste race in de Formule 1, hij finishte de race in de Jordan EJ11 op de negende plaats.

Jean Alesi Photo by: Brousseau Photo

Hakkinen neemt afscheid

Ook voor Mika Hakkinen kwam het einde van de loopbaan in zicht. De Fin was in 1998 en 1999 wereldkampioen geworden, maar moest in de twee seizoenen er op zijn meerdere erkennen in Schumacher die bezig was om bij Ferrari een dynastie op te bouwen. In 2000 kon de Fin nog enigszins weerstand bieden, maar in 2001 was het gedaan. Hakkinen was begin dertig - hij werd twee dagen voor de USGP 33 jaar oud - en besloot zijn helm aan de wilgen te hangen. Op de Brickyard liet hij nog één keer zien wat voor geweldige coureur hij was. De vliegende Fin had zich netjes achter Schumacher op de eerste startrij gekwalificeerd, maar kreeg een gridpenalty van twee plaatsen omdat hij tijdens de warm-up de baan opdraaide terwijl de lichten nog op rood stonden. Hakkinen maakte het in de race meer dan goed en ging uiteindelijk met een voorsprong van elf seconden op Schumacher en McLaren-teamgenoot David Coulthard over de finish.

Slider Lijst Mika Hakkinen wint zijn laatste Grand Prix 1 / 6 Foto door: Daimler Chrysler Mika Hakkinen 2 / 6 Foto door: Daimler Chrysler David Coulthard feliciteert Mika Hakkinen 3 / 6 Foto door: Brousseau Photo Racewinnaar Mika Hakkinen 4 / 6 Foto door: Brousseau Photo Podium: tweede plaats Michael Schumacher, Ferrari, racewinnaar Mika Hakkinen, McLaren, derde plaats 5 / 6 Foto door: Sutton Images Mika Hakkinen, Michael Schumacher en David Coulthard 6 / 6 Foto door: Ferrari Media Center

Na afloop was de Fin ontroerd en noemde hij het met Silverstone en Monaco één van zijn mooiste overwinningen. “Dat zijn de Grands Prix die een Grand Prix-coureur wil winnen. Het is iets bijzonders en iets dat ik nooit zal vergeten.”

Walker beëindigt loopbaan

Tot slot was het ook voor Murray Walker een dag om nooit te vergeten. De inmiddels 96-jarige Engels commentator was er al bij toen in 1950 de eerste Formule 1-races werden verreden en nam na afloop van de United States Grand Prix afscheid. Als dank voor bewezen diensten kreeg hij van de promotor een originele kei uit de finishlijn van de Brickyard.

Hoe kijkt Hakkinen terug op de race in Indianapolis?