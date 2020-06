Unieke Verstappen- en Schumacher-items in veiling Catawiki #adv

Het initiatief komt na een reeks aansprekende veilingen ter ere van de zeventigste verjaardag van de Formule 1. Catawiki wordt daarvoor omgebouwd tot een virtuele paddock met tal van exclusieve items. De eerste editie was een doorslaand succes. Zo bracht het topstuk – een helm van Max Verstappen uit 2018 – maar liefst 24.489 euro op. Een gedragen raceoverall van dezelfde Red Bull-coureur ging voor 8.000 euro van de hand.

Ditmaal kunnen geïnteresseerden bieden op een nieuw ‘collector’s item’ van Verstappen: wederom een helm uit 2018, maar dan eentje in de speciale kleurstelling van de Oostenrijkse GP. Het gaat om een exemplaar dat Verstappen heeft gebruikt voor promo-activiteiten tijdens het weekend in Spielberg. Verstappen wist die race vervolgens ook naar zich toe te trekken, waardoor deze helm voor altijd verbonden blijft aan de vierde F1-zege van Verstappen. Een item met veel historische waarde dus.

Daarnaast vertelt deze helm het bijzondere verhaal achter de gele kleurstelling. Het markeert de speciale band tussen Verstappen en zijn persoonlijke sponsor Jumbo. Het supermarktconcern van Frits van Eerd pikte Verstappen al op jonge leeftijd op, waarna de Limburger op deze manier iets terug wil doen. “Van Eerd is een enorme fan van de Formule 1 en heeft zelf ook een aantal F1-auto’s in bezit, waaronder een gele bolide van Minardi – een team dat inmiddels niet meer bestaat. De auto’s van Minardi waren deels geel gespoten en dat was voor Frits reden genoeg om zijn supermarkten ook geel te maken”, legt Marc Jans namens Catawiki uit. “Het is ook de reden waarom de helm van Max eens per jaar – tijdens de Oostenrijkse GP – geel is. Jos, de vader van Max, heeft eveneens voor Minardi gereden.”

Ook Ferrari-fans kunnen hun hart ophalen tijdens de veiling van Catawiki. Zo worden er twee volstrekt unieke Schumacher-items onder de spreekwoordelijke hamer gebracht. Te beginnen met een paar gesigneerde handschoenen uit 2002, die Schumi ook daadwerkelijk heeft gedragen tijdens een Ferrari-test op het circuit van Fiorano. Daarnaast wordt er een demohelm van Schumacher uit hetzelfde jaar (2002 dus) aangeboden. Het gaat om een eerbetoon van helmenproducent Schubert aan de zeer succesvolle Ferrari-tijd van Schumacher. Dit item is eveneens voorzien van een originele handtekening van de zevenvoudig wereldkampioen.

Volgens het Nederlandse bedrijf is er tegenwoordig veel belangstelling voor de veiling van dergelijke sportitems. “De categorie sportmemorabilia groeit ongekend hard als we kijken naar het aantal bieders per kavel. Het aantal steeg in 2018 op 2019 met maar liefst 28%. Catawiki begon met memorabilia in 2013 en sindsdien zijn er meer dan 37.500 items bij sportliefhebbers afgeleverd. We zijn daarom blij dat we unieke stukken zoals de gele helm van Verstappen tot deze collectie behoort.” Geïnteresseerden in de helm van Verstappen of in andere F1-items hebben nog tot 2 juli aanstaande de tijd om hun bod uit te brengen.