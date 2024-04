Ayrton Senna was nauw betrokken bij het ontwikkelen van de Honda NSX. De Braziliaan reed veel in prototypes van de wagen en gaf daarbij zijn feedback aan de monteurs van Honda. De Japanse fabrikant gaf als bedankje een van de auto's aan de Formule 1-legende en nu staat deze te koop. Goedkoop is de bolide echter niet, er moet zo'n 580.000 euro neergeteld worden.

Ter vergelijking, op de Nederlandse markt zijn er ook enkele NSX-en te koop, met prijzen rond de 100.000 euro. De huidige eigenaar heeft in de omschrijving, te vinden op de Britse-site AutoTrader, verklaard dat vanwege de geschiedenis van de auto de prijs zo hoog is. Om te bewijzen dat het inderdaad de Honda NSX van Senna betreft, heeft hij een fotogalerij toegevoegd met foto's van de voormalig F1-kampioen in de auto. De auto werd door de coureur gebruikt in Portugal, waar de huidige eigenaar Robert McFagan de auto op de kop tikte.

"Ik heb de auto gekocht in 2013 terwijl ik op reis was in de Algarve in Portugal. Sindsdien is hij te vinden op mijn landgoed in East Sussex", vertelt de Brit in de advertentie, die heel trots is op het unieke stuk. "De rode NSX was aan Senna gegeven vanwege de commerciële samenwerking die hij met Honda had. Als hij in Portugal verbleef, dan gebruikte hij deze auto. Hij is ook vaak met deze auto gefotografeerd."

Volgens de advertentie staat de kilometerteller op zo'n 70.000 kilometer. De foto's laten zien dat de auto in uitstekende staat is. Verdere details over de auto zijn niet genoemd. De koper moet wel even wachten voordat hij de auto in bezit krijgt, want in augustus wordt de bolide tentoongesteld in de Senna Exhibtion in Silverstone. McFagan heeft graag dat de auto daarna opgehaald wordt.

Video: De Honda NSX uit alle hoeken

Bekijk: Ayrton Senna Honda NSX te koop