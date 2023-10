Unieke kans: Eerste Mercedes F1-auto Hamilton wordt geveild

De Mercedes W04-auto waarmee Lewis Hamilton in 2013 tijdens de Hongaarse Grand Prix voor de Duitse renstal heeft gereden gaat binnenkort onder de hamer. Het veilinghuis RM Sotheby's heeft de eer om deze bolide te verkopen en zal tijdens het F1-weekend in Las Vegas in de gokstad geveild worden. Het veilinghuis gaat ervan uit dat de opbrengsten voor deze wagen tussen de tien en vijftien miljoen dollar zullen liggen.

"In de wereld van automotive zijn er weinig namen die op gelijke hoogte staan met de Mercedes Silver Arrows", vertelt RM Sotheby's hoofd privé-veilingen Shelby Myers over dit unieke veilingstuk, die stelt dat een Mercedes-veiling regelmatig voor recordopbrengsten gezorgd heeft. "De Mercedes W196 is met 29,6 miljoen dollar de duurste F1-auto die ooit verkocht is. De Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupe is voor 142 miljoen dollar verkocht, waardoor de naam van de Silver Arrows voor altijd in de geschiedenisboeken staat. Mercedes is een van de waardevolste en bekendste merken." Mede daardoor is Myers erg blij met de W04: "Deze auto kan toegevoegd worden aan de rijke nalatenschap."

Dat de auto door Hamilton bestuurd werd is volgens Myers een reden dat de auto alleen nog maar meer waard wordt. "We kunnen de impact van de W04 niet onderschatten. De grootste coureur en een iconische sportman, namelijk Lewis Hamilton, haalde met deze auto zijn eerste overwinning voor Mercedes in F1. Het was het begin van een van de dominantste periodes: de Hamilton-Mercedes-dynastie", verklaart Myers, die de samenwerking tussen de renstal en de coureur vergelijkt met andere beroemde samenwerkingen. "Het kan vergeleken worden met [Michael] Jordan en de [Chicago] Bulls, [Tom] Brady en de [New England Patriots] en ook [Lionel] Messi en Argentinië. Daarom is de W04 veel meer dan een F1-auto"

Succes Hamilton en Mercedes

De W04 was dus de eerste Mercedes waar Hamilton mee reed. Sindsdien is de samenwerking uitgegroeid tot een van de succesvolste aller tijden. De Brit won namens de Duitse renstal zes wereldtitels, kwam tot een recordaantal overwinningen en is tot op de dag van vandaag niet weg te denken bij de formatie uit Brackley. Eerder dit jaar werd bekend dat de recordkampioen tot en met 2025 bij Mercedes blijft.