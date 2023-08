Deze unieke F1-auto van Michael Schumacher gaat onder de hamer

De Formule 1-auto die onder de hamer gaat is de Ferrari F2001b. Het is de wagen waarmee Michael Schumacher in 2002 de Grand Prix van Australië op Albert Park mee won. Met dit chassis is het de Duitser altijd gelukt het podium te bereiken. Het is een unieke kans om een betrouwbare bolide uit die tijd aan te schaffen. Afgelopen jaar werd de F2003 van de zevenvoudig wereldkampioen voor een slordige 14,9 miljoen dollar (13,5 miljoen euro) geveild, een verdubbeling van het vorige record. In 2017 ging de F2001 weg voor 7,5 miljoen dollar. (6,8 miljoen euro). Schumacher gebruikte de F2001b tijdens de eerste twee GP's van 2002, in afwachting van de nieuwe auto voor dat F1-seizoen. "We willen die zo snel mogelijk in gebruik nemen, maar alleen als hij beter en betrouwbaarder is", zei de coureur toentertijd over de F2001b.

De eerste race van de F2001b was Down Under. Het was de wedstrijd waarin broer Ralf Schumacher net na de start over de auto van Ferrari-teamgenoot Ruben Barrichello in het grind vloog. In een race vol incidenten gleed Schumacher terug naar de vierde plaats, maar pakte de derde plaats over van Juan Pablo Montoya, die in zijn Williams te ver doorgleed. Niet veel later spinde Jarno Trulli met zijn Renault en schoof de Duitser op naar P2. Net voor de tweede herstart schoot leider David Coulthard van de baan. Schumacher schoof daardoor op naar de leiding, maar werd al rap ingehaald door de Williams van Montoya. De Ferrari-coureur liet het er niet bij zitten en nam na rondenlang knokken de leiding weer over. De Duitser verdween daarna uit het zicht en won de wedstrijd.

Het zou de eerste van elf zeges worden die Schumacher dat jaar naar zijn vijfde wereldtitel brachten. "Ik had niet verwacht hier nog te winnen", zei hij na de GP. "Maar de zaken veranderden snel en ik denk de volgende race er nog dichter op te zitten." In Maleisië greep de wereldkampioen pole, maar zakte in de race terug naar de derde plek. Dit kwam door onder meer door een controversiële crash met Montoya, waarbij de voorvleugel van de Ferrari brak. Hij viel door een pitstop aan het einde van de eerste ronde terug naar P21, maar knokte zich helemaal terug naar de derde plek.

Precies deze auto kan in jouw bezit komen. De wagen is voorzien van een 3.0 liter V10-motor met 900 pk, daarnaast beschikt deze auto over een versnellingsbak met zeven versnellingen en weegt de F1-bolide slechts 600 kilogram. De veiling, geleid door RM Sotheby, start 16 augustus en loopt tot en met 19 augustus. Ook een Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 'Tour de France' gaat onder de hamer.

Video: Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt over de Ferrari F2001b