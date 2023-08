Normaal gesproken zijn coureurs verplicht om op de full wets te rijden als er onder natte omstandigheden achter de safety car wordt gestart. Op het moment dat de safety car vervolgens naar binnen komt, is de baan over het algemeen al te droog om op full wets te blijven rijden. De coureurs duiken dan derhalve massaal in het kielzog van het neutralisatievoertuig de pitstraat in om over te stappen op intermediates.

Dat was voor de zomerstop bijvoorbeeld nog te zien in de sprintrace op Spa-Francorchamps, toen aan het einde van de laatste ronde achter de safety car het halve veld binnenkwam om van full wets te wisselen naar intermediates. De andere helft deed dat aan het einde van de eerste raceronde. In theorie kunnen zelfs alle twintig de rijders aan het einde van de laatste formatieronde binnenkomen. In de krappe pitstraat van Zandvoort zou dat tot een grote chaos en gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Om dat te voorkomen, heeft FIA-wedstrijdleider Niels Wittich voor de Dutch Grand Prix een uitzondering gemaakt. Hij heeft zichzelf de mogelijkheid gegeven om de coureurs op intermediates te laten rijden bij een start achter de safety car. Charles Leclerc is er blij mee. “Ik denk dat het goed is”, reageert de Ferrari-coureur op een vraag van Motorsport.com. “Het hangt natuurlijk af van de omstandigheden, maar op dit moment zijn de inters zoveel sneller dan de full wets. Als we achter de safety car starten, dan zal iedereen na de eerste ronde naar de pitstraat komen. Als dat hier in de eerste ronde gebeurt, dan zal dat veel gevaarlijker zijn [dan bijvoorbeeld op Spa]. Dus ik denk dat het een goede keuze is.”

“Het probleem met de full wets is dat ze hier maar één ronde meegaan. Dus iedereen wil zo snel mogelijk naar de intermediates. Ik denk dat dit een goede beslissing is”, vult Valtteri Bottas aan. Fernando Alonso is het daarmee eens: “Het is een verstandig besluit, dus ik sta er zeker achter.”

