De uitzondering die Colapinto recht geeft op een F1-superlicentie

Dinsdag maakte Williams bekend dat het per direct afscheid heeft genomen van Logan Sargeant. De resterende negen races van het Formule 1-seizoen 2024 wordt de Amerikaan, die zijn zitje aan het einde van het seizoen hoe dan ook zou kwijtraken, vervangen door nieuwkomer Franco Colapinto. De 21-jarige Argentijn racet momenteel in de Formule 2 en heeft slechts één officiële F1-training afgewerkt, maar komend weekend wordt hij in het diepe gegooid. Colapinto heeft voor zijn racedebuut natuurlijk wel een superlicentie nodig, maar het lijkt een formaliteit dat hij zijn 'F1-rijbewijs' ook echt krijgt.

Dat is opvallend, want op het eerste gezicht lijkt Colapinto niet te voldoen aan de eisen om een superlicentie te verkrijgen. Het voornaamste struikelblok daarbij zou het aantal behaalde superlicentiepunten zijn. In de diverse opstapklassen onder F1 kunnen coureurs deze punten verdienen. Wie in een periode van de drie recentste jaren 40 punten verzamelt en aan enkele andere eisen voldoet, kan een superlicentie tegemoet zien. Opvallend genoeg heeft Colapinto in dit tijdsbestek - 2021 tot en met 2023 - niet voldoende punten bij elkaar gereden om een superlicentie veilig te stellen. In deze drie jaren heeft de coureur uit Pilar 27,5 punten verzameld, ruimschoots minder dan de 40 vereiste punten.

Superlicentiepunten Franco Colapinto tussen 2021 en 2023

Jaar Klasse Eindklassering Superlicentiepunten 2023 FIA Formule 3 P4 15 punten 2022 FIA Formule 3 P9 3 punten 2021 Asian Le Mans Series P3 4,5 punten Formula Regional European P6 5 punten Totaal 27,5 punten

Hoe kan Colapinto dan toch aan een superlicentie komen? Voor het antwoord op die vraag hoeven we alleen maar te kijken naar een uitzondering die de FIA heeft gemaakt ten tijde van de coronapandemie. Als 2021 onderdeel is van de periode met drie aaneengesloten jaren, dan neemt de autosportfederatie de drie beste jaren uit een periode van vier jaar mee voor het verstrekken van een superlicentie. In het geval van Colapinto geldt dan dat naast 2021, 2022 en 2023 ook 2020 meetelt voor de berekeningen. Dat jaar scoorde de aanstaand F1-debutant juist goed met een derde plek in zowel de Formule Renault Eurocup als de Toyota Racing Series. Dat leverde hem in totaal zeventien superlicentiepunten op. Samen met de resultaten van 2021 en 2023 is dat voldoende om boven de grens van 40 punten te komen en dus aanspraak te maken op een superlicentie.

Superlicentiepunten Colapinto na toepassen uitzondering