Sinds McLaren in Oostenrijk en Groot-Brittannië een grote upgrade introduceerde, is de MCL60 een woordje gaan meespreken in de strijd direct achter Red Bull Racing. Lando Norris kwalificeerde zich in Silverstone en op de Hungaroring als tweede, om in beide races ook op die positie over de finish te komen. Ook in België zit McLaren er weer goed bij, want op de opdrogende baan wisten Norris en teamgenoot Oscar Piastri beiden door te dringen tot Q3. In de strijd om pole-position bleef de eerste startpositie buiten bereik, maar slaagde Piastri erin om zijn meer ervaren teamgenoot te verslaan. De Australiër kwam tot de zesde tijd, Norris moest het doen met de zevende positie. Door de gridstraf van Max Verstappen schuift Piastri bovendien nog een plekje op, terwijl de coureur uit Bristol wel zevende blijft.

Hoewel zijn teamgenoot hem de baas was, kan Norris goed leven met zijn kwalificatieresultaat op Spa-Francorchamps. Na de kwalificatie heeft hij namelijk verklaard dat zijn uitstapje in Q1 voor forse schade heeft gezorgd. "Ik ging in Q1 van de baan en daarmee heb ik mijn vloer compleet verwoest, dus ik ben blij dat ik Q3 heb gehaald en slechts enkele tienden langzamer was dan Oscar", vertelt Norris. "Ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Zijn middelste sector was heel sterk, maar we waren heel matig op de rechte stukken. Je wint wat en je verliest wat, maar ik ben blij. Het had veel slechter kunnen zijn, want ik had in Q1 uitgeschakeld kunnen worden. Daarom vind ik de zevende positie prima."

Gevraagd naar waar de vloer precies beschadigd is geraakt, antwoordde Norris kort: "Het hele ding is kapot. Normaal gesproken kun je het repareren onder de parc fermé-regels", aldus de Brit, die zijn team dankt voor de snelle oplapwerkzaamheden. "Tape ging niet helpen, maar desondanks hebben we het daarmee geprobeerd. De jongens hebben het goed gedaan door zoveel mogelijk te verhelpen, maar de schade was te groot om competitief te zijn. Ik denk dus niet dat we slecht zijn. Als we een auto hadden gehad die heel was geweest en als ik in Q1 geen fout had gemaakt, dan hadden we misschien een iets betere dag kunnen hebben. We lagen niet mijlenver achter de jongens voor ons, maar ik ben blij dat ik dit eruit heb kunnen halen."

Video: Norris schiet van de baan en beschadigt vloer tijdens Q1