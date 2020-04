OTD: De laatste zege van Jordan in een knotsgekke Braziliaanse GP

De Grand Prix vond plaats onder slechte weersomstandigheden, het regende al voor aanvang van de race hevig in Sao Paulo. Nadat de start met een kwartier was uitgesteld kon dan eindelijk om 14.15 uur lokale tijd vanachter de safety car vertrokken worden. Pas na de achtste ronde dook de safety car de pits in en kon de echte race beginnen, waarna het direct misging voor Nick Heidfeld. De Duitser had een olielek en moest zijn auto langs de kant van de baan parkeren.

Ondanks dat het ophield met regenen bleef de baan nat en de omstandigheden lastig. De eerste die hier mee te maken kreeg was Juston Wilson die er in ronde 16 vanaf schoot. Daarna volgde de een na de ander: Ralph Firman, Olivier Panis, Antonio Pizzonia, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Jos Verstappen en Jenson Button moesten in het vervolg van de race met of zonder blikschade de strijd staken. Ook Barichello was voor eigen publiek de sigaar, maar hij had simpelweg te maken met te weinig brandstof.

Tijdens alle schermutselingen kwam tot twee keer toe de safety car de baan in, maar uiteindelijk werd de race afgevlagd nadat Fernando Alonso in de 54ste ronde zijn Renault R23 stuk reed op het afgebroken wiel van de Jaguar van Mark Webber. Op dat moment lag Giancarlo Fisichella in de gele Jordan aan de leiding, maar in de paddock ontstond grote onduidelijkheid over wie er nou eigenlijk had gewonnen. De raceleiding besloot naar aanleiding van het sportieve reglement dat niet de leidende Fisichella, maar McLaren-coureur Raikkonen de trofee kreeg.

De twee deelden samen het podium, omdat de als derde geklasseerde Alonso was afgevoerd naar het medisch centrum. Vijf dagen later besliste de FIA na bestudering van de data alsnog dat niet Raikkonen, maar Fisichella had gewonnen. De Italiaan kreeg een race later op Imola de trofee overhandigd van een sportieve Fin. De overwinning bleek de laatste voor het Jordan-team.