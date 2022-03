De Formule 1 is dit weekend te gast in Jeddah, waar voor de tweede keer de Grand Prix van Saudi-Arabië wordt afgewerkt. Het ging vrijdag echter vooral over de raketaanval op een oliedepot van Aramco, dat op zo’n twintig kilometer van het Jeddah Corniche Circuit ligt. Zowel voor als na de tweede training werd er druk overlegd over het voortzetten van het raceweekend. Met name het overleg van de coureurs nam behoorlijk wat tijd in beslag, maar uiteindelijk is ervoor gekozen om zaterdag en zondag gewoon te racen. Dat besluit werd vooral genomen na het een heldere uitleg over het afweergeschut dat Saudi-Arabië heeft om het circuit en de omgeving te beschermen tegen aanvallen.

“Als de autoriteiten hier hun familie hebben en zich veilig voelen, dan kan ik dat ook zijn”, legt Guenther Steiner van Haas F1 Team zijn standpunt over het doorgaan van de race uit. “Ze hebben heel geloofwaardig uitgelegd wat ze hebben staan. Ik ben niet in de positie om de technische details uit te leggen, want daar heb ik de kwalificaties niet voor. Maar ze hebben dingen die ons beschermen. Maar de geloofwaardige uitleg van wat ze doen en het feit dat hun families hier zijn, geeft mij de garantie dat ik en mijn team veilig zijn.”

Het oliedepot van Aramco dat vrijdag onder vuur werd genomen, valt net buiten het gebied dat wordt beschermd met het afweergeschut. Mede daardoor durven de autoriteiten en de Formule 1 het wel aan om te racen in Jeddah, legt ook Aston Martin-teambaas Mike Krack uit. “We hebben met redelijk wat hooggeplaatste autoriteiten gesproken. Zij hebben ons de situatie uitgelegd en deden dat op een zeer geloofwaardige manier. Wij waren met alle tien de teambazen in de kamer en de uitleg heeft ons allemaal vertrouwen gegeven dat ze hun verantwoordelijkheid heel serieus nemen.”

Bij het topoverleg op vrijdagavond waren niet alleen hooggeplaatste experts uit Saudi-Arabië aanwezig. Dat het verhaal van de lokale autoriteiten werd getoetst en onderschreven door een expert uit het buitenland, speelt volgens Williams-baas Jost Capito ook een rol in het besluit om het raceweekend voort te zetten. “Bovendien was er nog een persoon van defensie aanwezig. Niet van hier, maar uit een ander land, die er onafhankelijk naar heeft gekeken en heeft bevestigd dat alles in huis is om een veilig evenement te houden.”