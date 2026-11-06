Formule 1 GP van Brazilië

‘Uitgeputte’ George Russell krijgt gridstraf voor GP van Brazilië

George Russell krijgt te maken met zijn nieuwste tegenslag nu hij en Mercedes ervoor kiezen om een geplande gridstraf te incasseren tijdens de Grand Prix van Brazilië van dit weekend

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 15:58

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Mercedes-coureur George Russell valt op de startopstelling voor de Grand Prix van Brazilië van zondag vijf plaatsen terug, omdat hij zijn zesde verbrandingsmotor van het seizoen in gebruik neemt.

Na eerder dit jaar twee problemen met de powerunit, waarvan het laatste volgde op een defect tijdens de GP van Bahrein in Maleisië, zou Russell voor het einde van het jaar sowieso een zesde verbrandingsmotor nodig hebben.

Met de spectaculaire opmars van Lewis Hamilton in de sprint van 20e naar vijfde in het achterhoofd, die hij bij de editie van 2021 met Mercedes realiseerde, vond het team dat Interlagos een even goede plek als welke dan ook was om die straf te incasseren.

Omdat Russell zijn oorspronkelijke toegestane aantal van vier motoren voor het seizoen in Singapore al had overschreden, kost zijn extra motor hem slechts een gridstraf van vijf plaatsen.

"We moesten tussen Singapore en het einde van het jaar hoe dan ook op een bepaald moment een gridstraf incasseren en we vonden dit een goede plek om dat te doen", zei Russell op de sociale mediakanalen van Mercedes. "Uiteraard kreeg Lewis hier een aantal jaar geleden een heel grote straf en deed hij het behoorlijk goed. Vijf plaatsen is niet zo erg."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Gepland of niet, het is de nieuwste tegenslag voor Russell na een nachtmerrieachtig seizoen 2026, waarin hij nooit momentum kon opbouwen en uiteindelijk werd afgetroefd door de pas gekroonde wereldkampioen Kimi Antonelli.

Russell gaf donderdag toe dat het aantal keren dat hij zich na een teleurstellend weekend had moeten herpakken, en dat waren er veel, aan hem was gaan vreten.

"Ik voel me dit seizoen waarschijnlijk gewoon een beetje uitgeput doordat ik mezelf telkens weer moet oprapen. Als je tegen de grond wordt getrapt, raap je jezelf weer op, dan word je weer neergehaald en raap je jezelf weer op. Ik hoopte dat misschien twee keer in het seizoen te moeten doen, niet om het weekend", zei hij met een wrange glimlach.

Russell, die naar de vierde plaats in het klassement is gezakt achter Max Verstappen en Lewis Hamilton, heeft altijd volgehouden dat de powerunitregels van 2026 zijn natuurlijke rijstijl benadeelden, terwijl hij het hele seizoen achter de feiten aanliep in een poging zich aan te passen. Maar nu de regels volgend jaar, naast andere aanpassingen, het aandeel elektrisch vermogen verkleinen, had Russell er vertrouwen in dat hij zijn mindere jaar te boven zou komen.

"De powerunit verandert volgend jaar. De banden veranderen iets voor volgend jaar", zei hij. "Ik heb veel meer goede dan slechte jaren gehad. Ik denk niet dat er ook maar één sporter of gewoon één individu in de wereld is die [alleen maar] elk jaar geweldige jaren doormaakt.

"Het gaat erom hoe je van zulke jaren terugkomt om het geloof en de moed te blijven houden om naar die positieve lijn terug te keren, en om die mentale veerkracht. Wat dit jaar me heeft geleerd, is dat ik nog steeds in mezelf geloof en dat we volgend jaar weer de strijd aangaan."

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