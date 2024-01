Uitgelekte teamnaam AlphaTauri lijkt te wijzen op einde van Racing Bulls-idee

AlphaTauri gaat dit jaar een nieuwe identiteit krijgen, de derde in de geschiedenis van het zusterteam van Red Bull Racing. Vóór AlphaTauri stond het team bekend als Toro Rosso en voor 2024 leek het team voor 'Racing Bulls' te gaan. Die naam had Red Bull namelijk vast laten leggen. Er gingen bovendien lange tijd geruchten dat grote sponsors zich zouden verbinden aan het F1-team, waaronder Hugo Boss en Adidas. AlphaTauri-CEO Peter Bayer legde vorig jaar al uit dat de identiteit van het team 'generiek' zou zijn. "De identiteit is wat Toro Rosso zou zijn geweest en het komt weer dichter bij de Red Bull-familie. Maar dan zal het verschijnen met de naamgevingsrechtenpartners. We veranderen de bedrijfsnaam, we veranderen de identiteit, het logo, alles. Een complete herlancering, een complete rebranding."

Vooralsnog is er geen officiële aankondiging geweest over de nieuwe teamnaam, maar op sociale media blijkt dat het oorspronkelijke plan voor 'Racing Bulls' is laten vallen. Deze week verscheen namelijk voor een kort moment 'Visa Cash App RB' als naam op het officiële teamaccount op Instagram, voordat deze weer verdween. Het is waarschijnlijk per ongeluk openbaar gemaakt als onderdeel van de inspanningen van het team om de merkidentiteit op tijd klaar te hebben voor een formele aankondiging. Er wordt aangenomen dat de keuze voor 'RB' aan het einde, in plaats van Racing Bulls, definitief is en gebruikt wordt voor de teamnaam, die naar verwachting zal worden bevestigd voorafgaand aan een officiële lancering volgende maand. Op de officiële inschrijflijst van de F1 in december stond 'RB' al bij de team- en chassisnaam.

De aanwezigheid van Visa en Cash App als sponsors toont aan dat de interesse van Amerikaanse bedrijven in F1 groeit. Creditcardbedrijf Visa is nog nooit op de voorgrond actief geweest in de Formule 1, al was het in 2012 wel betrokken bij een overeenkomst met Caterham voor een hospitality- en marketingprogramma. Visa heeft wel al een geschiedenis in sport, waaronder als sponsor van de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, het WK Vrouwenvoetbal en de NFL. CashApp is een mobiele betaalservice en is wel bekend in de wereld van de Formule 1, aangezien het sinds 2021 op de Red Bull-auto schittert.