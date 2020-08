Uitgelegd: Waarom werd het Racing Point F1-team bestraft?

De Racing Point RP20 baarde tijdens de wintertest in Barcelona meteen opzien. De nieuwe auto van het team uit Silverstone kwam wel erg overeen met de Mercedes van 2019. Beter goed gejat dan slecht verzonnen, moet het team hebben gedacht, want het gooide het volledige aerodynamische concept van de wagen overhoop om het succesteam uit Brackley te imiteren. Dat Racing Point een Mercedes-klant is en eigenaar Lawrence Stroll goede banden heeft met Mercedes-chef Toto Wolff, maakte het ook makkelijker voor het team om een deal te doen en onderdelen over te nemen waarvan dat mag.

Racing Point ergerde zich al jaren aan het Haas-team, dat zoveel mogelijk onderdelen overneemt van Ferrari en minder stukken zelf in eigen huis ontwikkelt. Omdat de aanpak van Haas volgens de reglementen mocht, besloot Racing Point het geweer ook maar van schouder te veranderen. Naast de motor en versnellingsbak nam het ook andere componenten van Mercedes over waarvan dat is toegestaan, de zogeheten unlisted parts.

De grote gelijkenissen die de RP20 vertoonde met de oude Mercedes W10 maakten het team een makkelijk doelwit voor ontevreden concurrenten, zeker omdat uit de wintertest al bleek dat Racing Point dit jaar bijzonder competitief zou zijn en dus een grote bedreiging zou vormen voor de andere middenmoters.

Waarom werd Racing Point bestraft?

Na afloop van de Grand Prix van Stiermarken volde het al aangekondigde protest tegen het team, uit de hoek van Renault. Het team van Cyril Abiteboul had iets gevonden waarmee het Racing Point kon pakken, namelijk het vermoeden dat Racing Point de brake ducts had overgenomen van Mercedes. Die onderdelen staan namelijk op een lijst met 'listed parts' en moeten teams dus zelf ontwerpen. De FIA verklaarde het protest dan ook gegrond en nam de brake ducts van Racing Point en Mercedes in beslag voor onderzoek. Daaruit bleek dat de onderdelen effectief werden gekopieerd.

Het probleem is echter dat de brake ducts in 2019 nog unlisted parts waren en dus mochten worden gedeeld tussen teams. Vanaf 2020 werden de onderdelen echter op de lijst met listed parts gezet, de lijst met onderdelen die een F1-team helemaal zelf moet ontwerpen en bouwen om aan het statuut van constructeur te voldoen. Het ontwerp van de brake ducts mocht dan wel van 2019 dateren, Racing Point gebruikte ze in 2020 terwijl het die niet zelf had ontworpen.

De FIA kondigde vrijdag aan dat het team een straf krijgt van 15 punten in het constructeurskampioenschap, 7,5 punten per wagen, een boete van 400.000 euro en een verdere reprimande voor de races na de Grand Prix van Stiermarken, waarin Renault een tweede en derde keer protest had ingediend.

Waarom kreeg Racing Point deze straf? Is de auto van het team niet illegaal?

Racing Point wordt niet uit uitslagen van individuele races geschrapt, maar krijgt een straf voor het kampioenschap in zijn geheel. Alle behaalde resultaten blijven gelden. Dat komt omdat de auto van Racing Point op zich niet illegaal is en dus steeds netjes door de technische keuring kwam. Racing Point heeft niet de technische reglementen verbroken, maar wel de sportieve reglementen van 2020.

Wist Racing Point dan niet dat het iets verkeerd deed?

Racing Point is zich van geen kwaad bewust. Het team van Otmar Szafnauer is verbijsterd door de uitspraak. Des te meer doordat Szafnauer zelf aan tafel zat toen werd gestemd om de brake ducts voor 2020 over te hevelen naar listed parts die teams zelf moeten ontwerpen. Het team was dus perfect op de hoogte van de reglementen rond de remmen, maar interpreteerde de regels anders dan de FIA. Racing Point stelde dat het zelf als ontwerper van de brake ducts kon worden gezien, maar volgens de FIA moet ook de eerste fase van het ontwerp in rekening worden gebracht om aan te duiden wie de ontwerper is van een onderdeel. Racing Point stelde dat het zelf als ontwerper kan worden gezien omdat het zelf aanpassingen heeft gedaan aan het eerste ontwerp, maar de FIA gaat verder terug in de tijd en komt bij Mercedes uit als ontwerper en vond de bijdrage van het klantenteam "te verwaarlozen".

Wat de voorste brake ducts betreft krijgt Racing Point het voordeel van de twijfel, omdat die een duidelijke evolutie zijn van de vorige versie op de RP19 auto van 2019. De FIA heeft echter wel bezwaren tegen de achterste brake ducts, omdat het een nieuwe ontwerp betreft dat compleet verschilt van dat van 2019 en omdat Mercedes wordt gezien als de ontwerper van het onderdeel. Omdat dat vanaf 2020 een onderdeel is dat Racing Point zelf had moeten ontwerpen, krijgt het dus een straf. Het is dus eerder een filosofische kwestie van interpretatie.

Hoe moet het nu verder met het ontwerp en met het protest?

Zoals al uitgelegd is de Racing Point zelf helemaal legaal en mag het roze team de huidige wagen, inclusief brake ducts, voor de rest van het seizoen 2020 gebruiken. Het krijgt enkel een straf omdat het op sportief vlak niet het juiste proces heeft gevolgd bij de constructie van de auto. Racing Point hoeft verder dus niets te doen. De straf wordt uitgedeeld omdat Racing Point door het kopiëren van de brake ducts een sportief voordeel heeft behaald, het kon namelijk middelen die het aan dat onderdeel had besteed elders inzetten. Het is volgens de FIA echter "niet realistisch om van Racing Point te verwachten dat ze de wagen tijdens het seizoen hertekenen en de kennis die ze hebben 'ontleren'."

Wat de uitspraak betreft, heeft Racing Point 24 uur de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de FIA. Dat geldt overigens ook voor Renault, dat de strafmaat wellicht iets te licht vindt en denkt dat Racing Point (te) goed wegkomt met slechts vijftien constructeurspunten in mindering.

"We gaan nu nadenken of we in beroep moeten gaan", aldus Szafnauer. "Het goede nieuws is dat onze wagen helemaal legaal is vanuit technisch perspectief en we de brake ducts kunnen blijven gebruiken. Dit gaat over het proces. We hebben de sportieve reglementen gelezen en er staat niets specifieks in dat zegt dat we dit niet mochten doen. Andere teams hebben exact hetzelfde gedaan, en wellicht zelfs meer, dus dit is een beetje verbijsterend."

Of er nu nog een beroep komt of niet, het is duidelijk dat het besluit van de FIA nog zal nazinderen in de paddock en een precedent schept voor 2021. Wordt vervolgd.