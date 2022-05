Uitgelegd: Waarom VW met zowel Porsche als Audi in F1 wil stappen

De Volkswagen Group heeft in de voorbije decennia meermaals gesproken over de Formule 1, maar durfde de sprong in het diepe niet aan. Richting 2026 moet het dan toch gebeuren. Volgens Herbert Diess is de ontwikkeling van de F1-motoren al gestart en zijn de plannen van Porsche tamelijk concreet. Bij Audi is dat minder het geval, het merk met de vier ringen heeft nog geen partner aan de haak geslagen. Desondanks is VW glashelder over plan A: met beide merken deelnemen.

Valide vraag is natuurlijk wat de meerwaarde van twee verschillende titels is. In sportief opzicht lijkt het handig om voor beide merken één krachtbron te produceren en met verschillende stickertjes tweemaal te profiteren van het werk. Die vlieger gaat echter niet op. In het politieke spel over concessies voor nieuwkomers - in deze analyse verder uitgelegd - willen rivalen de garantie dat beide motorprojecten van VW los van elkaar komen te staan. Op die manier willen ze voorkomen dat beide VW-merken aan de ene kant concessies krijgen, maar aan de andere kant kennis kunnen delen en profiteren van schaalvergroting. Alhoewel de uitkomst van deze gesprekken moet worden afgewacht, is concurrenten er veel aan gelegen dat beide projecten gescheiden worden.

Mocht dat zo blijven, kan dit niet de reden zijn voor VW om met twee merken in te stappen. Topman Diess gooit het in zijn uitleg dan ook over een andere boeg, die van de commerciële waarde voor beide merken. "Wat betreft de Formule 1-plannen hebben we die uitvoerig besproken. We hebben de toezegging dat we met de Formule 1 meer geld naar Wolfsburg krijgen dan zonder de Formule 1." Belangrijk om te benoemen is dat Diess hiermee niet refereert aan de afzonderlijke inkomsten van Audi en Porsche, maar wel aan wat er uiteindelijk bij de VW Group in Wolfsburg binnenkomt.

"Het gaat er niet om dat ik iedereen graag F1 wil laten doen, maar er zijn gewoon twee afzonderlijke gevallen. Om te beginnen Porsche: Porsche maakt ieder jaar zo'n vier miljard euro over naar Wolfsburg en dat moet in de toekomst zo blijven. Om dat te kunnen doen, heeft het merk uitstraling nodig. Iedereen moet een Porsche willen. Om dat te bereiken moet Porsche het meest sportieve merk ter wereld zijn en moet Porsche in de autosport actief zijn", legt Diess uit. "En als Porsche in de autosport actief is, dan is de Formule 1 nou eenmaal de meest efficiënte zet. Als Porsche daardoor op termijn niet vier miljard euro overmaakt, maar vierenhalf miljard, dan moet je dat accepteren."

Audi wil andere koers varen: Hoger segment, F1 kan daarbij helpen

Het maakt dat VW het merk uit Weissach absoluut groen licht wilde geven, maar waarom Audi er dan bij zetten? Het heeft alles te maken met de richting die VW met Audi als automerk op wil. "Audi is een zwakker merk dan Porsche en kan daardoor niet zulke hoge prijzen vragen voor de producten. Daardoor heeft Audi eigenlijk een nog veel betere reden om Formule 1 te gaan doen dan Porsche. Voor het merk Audi zit er veel meer potentie. Audi is nu nog zwakker in bepaalde opzichten, maar als het in de Formule 1 kan slagen tegen Daimler [Mercedes] dan kan het merk daarvan profiteren. Audi wil in 2030 nog maar drie miljoen auto's bouwen en de prijzen verhogen."

"Audi stapt daarmee over naar het hogere segment en wil afscheid nemen van de A2 [A1] en A3. Ze willen zich echt op het hogere segment richten en concurreren met Daimler. Daardoor hebben ze een goede casus en zeggen we 'ja, het heeft zin om F1 te doen'." Diess wil er vooral mee aangeven dat Audi in de toekomst op een ander budget en daarmee ook op een andere doelgroep mikt. Een bepaalde status en veel charisma zijn daar als merk voor nodig en precies die dingen hoopt Audi in de Formule 1 te vinden. "Audi maakt momenteel vier à vijf miljard euro over naar Wolfsburg en dat kan met F1-deelname meer zijn dan zonder F1-deelname. Dat zijn gewoon goede argumenten. Dan kun je nog altijd zeggen 'ik geloof niet zo in F1', maar de Formule 1 zal groeien en als ze meer geld over kunnen maken, is er geen enkele reden om één van beide merken beperkingen op te leggen."