Hierdoor vreest Verstappen voor terugschakelen op rechte stukken en gas geven tijdens remmen

De Formule 1 heeft nog tweeënhalf jaar onder de huidige set regels voor de boeg, maar achter de schermen zijn veel motorfabrikanten ook al volop bezig met wat er daarna te gebeuren staat: het volledig nieuwe reglement voor het F1-seizoen 2026. Naarmate teams meer met deze nieuwe regels aan de slag gaan en meer simulaties uitvoeren, komen er ook steeds meer details naar buiten. Zo luidde Christian Horner in Oostenrijk de noodklok over de gevolgen aan de chassiskant (drag moet fors omlaag) en deed Max Verstappen zondag hetzelfde in de persconferentie na afloop van de race.

Beide mannen waarschuwden onder meer voor terugschakelen op rechte stukken en Verstappen voegde daar in Silverstone nog een ander element aan toe: "Tijdens het aanremmen voelt het ook raar aan, omdat de motor dan vol gas moet blijven draaien, een beetje zoals je met de geblazen diffuser had." Het zijn woorden die de vraag oproepen hoe dat precies zit. Want waarom zouden F1-coureurs terug moeten schakelen op rechte stukken of gas moeten geven tijdens het remmen?

Fuel burn kan terugkeren in F1

Het antwoord schuilt in wat in Formule 1-termen 'fuel burn' heet. Dit is simpel gezegd het verbranden van brandstof, die niet meteen nodig is voor de prestaties van de verbrandingsmotor. De coureur heeft de verbrande brandstof dus meteen nodig voor de aandrijving zelf, maar het dient een indirect doel. Het is op zich geen nieuw fenomeen in F1 en al uit verschillende periodes bekend. Zo moesten coureurs in 2006 en 2007 ook zogenaamde 'fuel burn'-ronden afwerken tijdens de kwalificatie om van brandstof en dus gewicht af te komen voor de laatste vliegende ronde op nieuwe banden. In de tijd van de geblazen diffuser keerde het fenomeen zoals Verstappen al aangaf terug. Toen werden er slimme motormappings gebruikt om op stukken die normaal niet vol gas waren toch de diffuser te voeden met ofwel warme of koude lucht, een beetje afhankelijk van de aanpak.

In 2026 kan 'fuel burn' dus andermaal terugkeren, maar dan om een andere reden. Het elektrische deel van de krachtbron wordt vanaf dat jaar veel belangrijker dan dat die nu is. Het aandeel elektrisch vermogen wordt onder het nieuwe reglement verhoogd naar ongeveer vijftig procent. Het betekent dat teams momenteel vooral bezig zijn met de hamvraag: hoe kunnen we zoveel mogelijk energie terugwinnen en hoe kunnen we de accu zo optimaal mogen opladen tijdens het rijden om dus het maximale uit de elektrische componenten te halen?

Naarmate teams meer onderzoek doen, lijkt fuel burn volgens Mercedes en Red Bull één van de meeste effectieve methodes te zijn. Het betekent concreet dat de motor koppel moet blijven leveren aan de krukas, zelfs als de coureur het op dat moment - bijvoorbeeld tijdens het aanremmen - niet nodig heeft, zodat de MGU-K extra energie kan terugwinnen voor de batterij. Manieren die teams hebben gevonden om dit te doen, dus om meer energie terug te winnen en de elektrische delen van de krachtbron beter te laten werken, zijn terugschakelen op rechte stukken, de coureur gas laten geven tijdens het aanremmen of wederom spelen met de motormappings. Hoe teams het uiteindelijk ook doen, al deze opties leiden in ieder geval tot een terugkeer van 'fuel burn' in de Formule 1.

Botst het niet met duurzaamheidsdoelen F1?

Hywel Thomas, de voorman van Mercedes High Performance Powertrains, bevestigt tijdens de Britse Grand Prix dat de Formule 1 deze kant op lijkt te gaan. "Dit wordt absoluut een ding onder het nieuwe motorreglement voor 2026. We zullen de motor vol laten draaien, zelfs als coureurs op dat moment geen koppel nodig hebben, inderdaad puur om de batterij op te laden. Toen we met deze regels voor de dag kwamen, was meteen al duidelijk dat dit er een onderdeel van zou worden."

Het in essentie onnodig verbranden van brandstof lijkt haaks te staan op de duurzaamheidsdoelen van de Formule 1, maar volgens Thomas is daar wel degelijk over nagedacht: "Doordat het om volledig duurzame brandstoffen gaat, wordt dit acceptabel geacht en wordt dit ook een relevante oplossing voor het grotere probleem geacht", duidt Thomas op het vraagstuk hoe men de benodigde hoeveelheid energie voor de elektrische componenten kan genereren. Het verklaart tezamen waarom terugschakelen op rechte stukken of gas blijven geven tijdens het remmen sneller kan zijn dan al deze onnatuurlijke dingen niet doen: hiermee wekken teams immers energie op voor het elektrische deel van de krachtbron, energie dat in een later stadium van de ronde weer kan worden ingezet, om zo aan de meet uiteindelijk de snelst mogelijke rondetijd te klokken.