Max Verstappen is dit seizoen vaak geprezen om zijn kracht in het racen en het feit hoe hij met zijn tegenstanders omging. Maar zondag ging het in duel met Lewis Hamilton mis met een touché tussen de beide kemphanen in de Senna S. Verstappen nam de wijde lijn bij het ingaan van de eerste bocht om bij het ingaan van de tweede bocht de binnenkant te hebben ten opzichte van de Mercedes-rijder. Er was echter niet voldoende ruimte waardoor Verstappen iets naar links moest om op de baan te blijven en Hamilton tegelijkertijd een insturende beweging maakte. Terwijl dat gebeurde, raakten de beide coureurs elkaar. Verstappen beschadigde zijn voorvleugel en moest een ronde later stoppen. Hamilton leek in eerste instantie ook schade te hebben, maar kon zijn weg vervolgen.

De neutrale kijker zag er waarschijnlijk een ouderwets race-incident in, soms kunnen er best twee schuldig zijn aan een incident. Verstappen-fans schoven Hamilton zeer waarschijnlijk de schuld in de schoenen. De stewards oordeelden anders. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden die hij bij zijn tweede stop nam. De discussie werd er niet minder om. Maar hoe kwamen de stewards tot deze beslissing? In het proces-verbaal dat opgemaakt is na het incident staat namelijk beschreven dat Hamilton op zijn beurt ook meer ruimte had kunnen geven aan de Nederlander. Verstappen werd ‘grotendeels’ schuldig bevonden, maar niet ‘volledig’.

Rechten en plichten

We zijn terug bij de discussie die vorig jaar ook al meermaals gevoerd werd over de rechten en plichten van de aanvallende partij. Wie heeft wanneer het recht van de bocht? Voor dit seizoen werden richtlijnen opgesteld voor de coureurs over de grenzen die vastplakken aan het inhalen van een andere coureur. Die werden voor de openingswedstrijd in Bahrein uitgedeeld en uitgelegd aan de Formule 1-coureurs. Dan wordt ook min of meer duidelijk waarom Verstappen bestraft werd. Als een coureur aan de binnenkant wil inhalen en voldoende ruimte wil krijgen van de ingehaalde partij, moet de aanvaller zorgden dat een ‘significante portie’ van zijn wagen naast die van de ander zit.

Bij de beoordeling van de aanrijding tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen menen de stewards dat Verstappen niet in staat was zijn inhaalactie 'veilig' en 'gecontroleerd' uit te voeren. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

De stewards hebben vrijheid in het bepalen van wat die 'significante portie' precies is, maar over het algemeen is het dat de voorband van de aanvallende partij op de apex van de bocht naast de verdedigende partij moet zitten. Tot die tijd zou je kunnen zeggen dat de aanvallende partij in de dode hoek zit bij de verdedigende partij. Daarnaast moet de inhaalactie op een ‘veilige’ en ‘gecontroleerde’ wijze uitgevoerd worden. Hoewel het voorwiel van Verstappen naast de wagen van Hamilton zat, ter hoogte van de sidepod bij het naderen van de apex, vonden de stewards niet dat Verstappen de volledige controle had.

Zij menen dat de inhaalactie enkele meters eerder in bocht 1 niet volledig afgerond was. “Verstappen probeerde Hamilton in bocht 1 aan de buitenkant in te halen door zeer laat te remmen”, leest het rapport van de stewards. “Hij kon de actie in bocht 1 niet afronden en zijn snelheid betekende dat het insturen van bocht 2 gecompromitteerd was waardoor hij contact maakte met Hamilton.” Verstappen had technisch gezien dus een significant deel van zijn auto naast die van Hamilton, maar de stewards redeneren dat hij door zijn snelheid geen ‘veilige’ en ‘gecontroleerde’ inhaalactie kon maken. De aanrijding en schade zijn daarvan het bewijs, vinden de stewards.

Hamilton reageerde gelaten op de aanrijding met Verstappen. “Je weet hoe het is met Max”, zei hij. De regerend wereldkampioen vindt op zijn beurt dat Hamilton niet voldoende ruimte gaf. “Het is jammer, ik wil graag racen. Ik wil een mooi gevecht hebben, maar als de ander niet wil meewerken…”

Het Formule 1-seizoen 2021 mag dan eindelijk achter de rug zijn, de gevechten tussen Verstappen en Hamilton zullen ook in de toekomst nog stof doen opwaaien.

VIDEO: De clash tussen Hamilton en Verstappen