Uitgelegd: Waarom langzame out-lap Hamilton niet te bestraffen is

Hamilton zat in de slotfase van Q3 voor beide Red Bull-coureurs op de baan en heeft daar optimaal gebruik van gemaakt. De regerend wereldkampioen deed het bijzonder rustig aan bij het uitkomen van de pitstraat en herhaalde dat kunstje in de laatste sector. Het leverde hem koude banden op, maar dat deed geen pijn aangezien er al een scherpe tijd op de klokken stond. Belangrijker was dat ook de laatste kans van het Red Bull-duo om zeep was geholpen.

Voormalig F1-coureur Romain Grosjean was er bijzonder snel bij om te laten weten: "Als dit expres is gebeurd, dan verdient het absoluut geen schoonheidsprijs." Red Bull maakte er na afloop echter geen groot punt van. Verstappen liet weten dat hij sowieso geen vier tienden had kunnen vinden en zelfs Perez legde de schuld niet zozeer bij Hamilton. Teambaas Christian Horner bracht het als volgt onder woorden: "Dit is onderdeel van het spel. Lewis had een geweldige eerste run en hield de boel vervolgens een beetje op. Maar het is zijn recht om dat te doen. Hij reed simpelweg voor ons op de baan. We hebben hier geen grote problemen mee."

Niet in strijd met reglement en minimumtijd

Dat laatste geeft al aan dat Red Bull sowieso geen protest had willen aantekenen, al had zo'n verzoek ook maar weinig tot geen kans van slagen gehad. Zo heeft de Formule 1 meerdere regels die van toepassing zijn. Allereerst staat in artikel 27.4 van het sportieve reglement: "Op geen enkel moment mag een coureur andere deelnemers in gevaar brengen door onnodig traag, slingerend of op een andere gevaarlijke manier te rijden." Doordat geen van de coureurs bezig was aan een snelle ronde, heeft het rijden van Hamilton echter ook geen onveilige situatie opgeleverd. Sportief is misschien anders, maar onveilig was het niet.

Daarnaast hanteert FIA-wedstrijdleider Michael Masi een minimumtijd waar coureurs zich aan moeten houden. Daarmee wil hij taferelen zoals op Monza voorkomen, waarbij rijders bijna stil stonden in de laatste sector uit angst om iemand anders een slipstream te geven. Op de Hungaroring is die minimumtijd vastgesteld op 1 minuut en 31 seconden. Binnen die tijd moeten coureurs van de eerste safety car-lijn (voor het ingaan van de pitstraat) naar de tweede safety car-lijn zien te rijden. Wie daar boven zit, riskeert een gridstraf voor de race op zondag. Hamilton zat echter onder die tijd, waardoor hij niet op het matje kon worden geroepen.

Tot slot benadrukt Mercedes dat de out-lap van Hamilton niet 'disproportioneel' langzaam was. Zo stelt het team dat de out-lap aan het eind van Q3 niet eens zijn langzaamste van de sessie is geweest. Data ondersteunen dit beeld. Uit de onderstaande tabel blijkt namelijk dat de voorbereiding op zijn laatste run van Q1 nog langer in beslag nam. De afsluitende out-lap van teamgenoot Valtteri Bottas, waar Hamilton achter zat, was ook niet significant sneller. Het toont aan dat de actie van Hamilton niet buitensporig was, maar wel zeer geslepen. Of om het anders onder woorden te brengen: niet bijzonder sportief, maar ook niet strafbaar.

Out-lap Tijd Hamilton Tijd Bottas Eerste run Q1 2m 15s 2m 04s Tweede run Q1 2m 49s 2m 38s Eerste run Q2 2m 02s (mediums) 1m 55s (mediums) Tweede run Q2 2m 33s 1m 52s (mediums) Eerste run Q3 2m 32s 2m 27s Tweede run Q3 2m 44s 2m 41s

Video: De truc van Hamilton, de uitlatingen van Verstappen in de persconferentie en de tactische opties voor zondag besproken