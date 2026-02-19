Waarom de FIA toch overstag ging met stemming over motorentruc Mercedes

In de weken voorafgaand aan de seizoensopener is het woord compressieratio in de paddock vaker gevallen dan wat dan ook. Sinds rivalen er lucht van hebben gekregen dat Mercedes tijdens statische tests bij buitentemperatuur voldoet aan de limiet van 16:1, maar tijdens het rijden een hogere ratio kan halen, is het thema politiek geworden en opgeblazen.

Wolff heeft tijdens de eerste testweek in Bahrein laten weten dat Mercedes de FIA tijdens het gehele proces heeft betrokken bij de nieuwe motorontwikkeling. Hij maakte zich geen zorgen over de legaliteit van zijn nieuwe power unit en noemde het donderdag zelfs een "storm in een glas water". Maar dat roept wel de vraag op waarom de FIA alsnog noodzaak zag om een stemming uit te schrijven over de hele kwestie.

"Nou ja, er zijn altijd veel nuances wanneer je zo’n onderwerp bespreekt. Het speelt ook een rol wat de intentie van het reglement is, en het handhaven van een compressieratio van 16:1 was een van de speerpunten toen de motorregels in 2022 met alle fabrikanten zijn besproken en uiteindelijk vastgelegd,” zo reageerde Tombazis in Bahrein op een vraag van Motorsport.com. "En er is ook altijd de vraag hoe het reglement precies is opgeschreven. In dat opzicht is ons duidelijk geworden dat er op basis van wat er in de regels staat, er manieren bestaan om een hogere compressieratio te halen."

Tombazis wil benadrukken dat het meer een kwestie is van het reglement dat aanscherping nodig had dan dat een team de regels daadwerkelijk zou overtreden. "Als het gaat om de vraag of er sprake is geweest van valsspelen of het overtreden van de regels, dat is nooit aan de orde geweest. Er is veel emotie rond dit onderwerp, maar het standpunt van de FIA is nooit geweest dat iemand iets illegaals doet. Maar wanneer de regels veranderingen nodig hebben omdat ze hun doel niet volledig bereiken, dan proberen we aanpassingen te doen. We willen dat de regels het beoogde doel halen, en niet dat ze geleidelijk evolueren als bepaalde interpretaties de regels misschien een beetje oprekken in een bepaalde richting."

Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Volgens Tombazis is het een klassiek geval van vijftien à twintig mensen bij de FIA die het moeten opnemen tegen honderden knappe koppen van de teams. "Het is onvermijdelijk dat er bij nieuwe regels gebieden ontstaan waarbij teams oplossingen vinden die verder gaan dan wat de regels bedoelden. Wat we met deze stemming proberen te doen, is dit onderwerp afsluiten en hopelijk tot een oplossing komen."

Wat zijn de volgende stappen in deze F1-motorendiscussie?

Het betekent dat alle fabrikanten, de FIA en Formula One Management tien dagen hebben om online hun stem in te dienen, waarbij er een supermeerderheid nodig is. Vier van de vijf motorleveranciers, plus de FIA en F1 moeten akkoord gaan om de voorgestelde verandering erdoor te krijgen.

Mocht het voorstel daadwerkelijk door de stemming heen komen, en de World Motor Sport Council het vervolgens ook goedkeuren, dan wordt de compressieratio vanaf 1 augustus op twee manieren gemeten: de huidige check bij buitentemperatuur en een aanvullende check bij een temperatuur die representatief wordt geacht, 130 graden Celsius.

Als een fabrikant – bijvoorbeeld Mercedes – de motor voor de tweede seizoenshelft moet aanpassen, dan biedt het reglement daar volgens Tombazis mogelijkheden voor, wat overigens niet onder ADUO valt. "Het is duidelijk dat de FIA niet zomaar van bovenaf iets oplegt. Het proces bij motorische kwesties is dat de PU-fabrikanten stemmen, en natuurlijk ook de FIA en FOM. Als die stemming succesvol is, dan gaat het naar de World Motor Sport Council,” aldus de single-seater directeur van de FIA. Belangrijke kanttekening is dat dergelijke aanpassingen wel onder het budgetplafond voor motorleveranciers vallen.

George Russell, Mercedes Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Bij dit alles komt ook de vraag op waarom de FIA precies voor 1 augustus heeft gekozen. Voorafgaand aan de Grand Prix van Australië is niet haalbaar, maar waarom halverwege het seizoen in plaats van wachten tot 2027? "Wij waren van mening dat er geen sprake was van iets illegaals, en we denken dat mensen tijd hebben geïnvesteerd in het ontwerpen van hun motoren en oplossingen. We vonden het daarom niet eerlijk iets te veranderen voor de start van het seizoen. Dat zou in onze optiek verkeerd zijn."

"Maar we vonden ook dat dit verder gaat dan de intentie van het reglement. En daarom vonden we het ook niet goed om het al te lang te laten lopen. Natuurlijk zit er een zekere mate van subjectiviteit in, wat precies de beste timing is. Ik kan niet zeggen dat dit de enige mogelijkheid is die je kunt bedenken, maar wij vinden dit in ieder geval de juiste balans."

Tombazis voegt toe dat het aanpassen van de motor aan een mogelijke regelverandering ook niet zo ingrijpend is als dat door sommigen wordt gesuggereerd. "Als je de verschillen in compressieratio uitrekent en kijkt naar de diameter van de cilinder, de slag van de zuiger en hoeveel millimeters het allemaal precies betreft, dan praten we hier over een extreem klein getal. Het is vrij eenvoudig om een motor van de ene afstelling naar een iets andere afstelling aan te passen. We hebben het er niet over dat je alles moet weggooien en opnieuw moet beginnen."

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Is dit echt een storm in een glas water, zoals Wolff zei?

De FIA benadrukt afsluitend dat het thema in haar optiek minder groot is dan dat sommigen in de paddock doen vermoeden, en dat het verschil in pk's ook aanmerkelijk kleiner is dan gesuggereerd. “Ik heb zelf aan de andere kant gezeten, toen ik nog bij een team werkte", vervolgde Tombazis. "Die zijn allemaal extreem competitief. De belangen zijn groot, dus ze maken zich nogal druk over dingen. En als dat gebeurt, dan verliezen ze soms een beetje het perspectief uit het oog en bekijken ze dingen nogal eenzijdig. Dat heb ik zelf ook als ik backgammon speel met mijn vrouw! Dan vergeten we de liefde even en maken we soms ruzie over het spel. Het is extreem competitief, en de Formule 1 is nog duizend keer erger!"

"Mensen worden soms iets een beetje emotioneel, maar ik denk niet dat dit onderwerp al deze aandacht verdient. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar rechtvaardigt het al deze ophef gedurende vele maanden? Eerlijk gezegd: nee." Om te voorkomen dat het nog langer zo blijft en de start van het seizoen overschaduwt, vond de FIA het nodig om actie te ondernemen. “Maar ik wil echt benadrukken dat deze kwestie in mijn optiek lang niet zo belangrijk is als mensen doen voorkomen."