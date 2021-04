Het Formule 1-reglement is afgelopen winter grotendeels gelijk gebleven, maar om bandenleverancier Pirelli tegemoet te komen zijn er toch wat kleine veranderingen doorgevoerd. Om de hoeveelheid downforce met zo’n tien procent af te laten nemen, hebben de teams een deel van de achterzijde van de vloer weg moeten halen, terwijl de diffuser ook niet onaangetast is gebleven. Het lijkt een relatief kleine ingreep, maar de gevolgen blijken bijzonder groot: de veranderingen pakken namelijk uiterst nadelig uit voor teams als Mercedes en Aston Martin, terwijl Red Bull er juist minder last van ondervindt.

Mede door de gewijzigde reglementen is het team van Red Bull sterk uit de winterstop gekomen en mag gesteld worden dat Max Verstappen tijdens de seizoenopener in Bahrein over de snelste auto van het veld beschikte, waar een team als Mercedes juist flink aan rondetijd heeft ingeleverd. Wat is er tijdens de winter precies veranderd, waarom wordt Mercedes zo hard geraakt en kan het Brits/Duitse team er dit jaar nog iets aan veranderen? Motorsport.com F1-verslaggever Ronald Vording praat je in zeven minuten tijd helemaal bij.

