Uitgelegd: Wat het verzoek van Mercedes betekent voor Verstappen

Even terug naar afgelopen zondag. Max Verstappen rijdt aan de leiding van de Grand Prix van Sao Paulo, maar na de tweede serie pitstops duikt de als tiende gestarte Lewis Hamilton achter hem op. De Mercedes-coureur is sneller en zet in ronde 48 de aanval in door te proberen buitenom te gaan in bocht 4 op Interlagos. Verstappen kiest de binnenkant en gaat wijd, waardoor Hamilton ook gebruik moet maken van de uitloopstrook. De wedstrijdleiding kijkt kort of een onderzoek naar het voorval nodig is, maar besluit op basis van de beschikbare informatie dat dit niet nodig is.

Waarom komt Mercedes met dit verzoek?

Kort na de race bleek al dat de stewards bij hun afweging niet over alle mogelijke informatie beschikten. F1-wedstrijdleider Michael Masi gaf toe dat onder meer de beelden van de naar voren gerichte onboardcamera van Verstappen wél waren aangevraagd, maar dat die nog niet geleverd waren. Dat zijn in potentie zeer belangrijke beelden die de doorslag kunnen geven in een onderzoek van de stewards, omdat precies te zien is welke stuurbewegingen Verstappen maakte op het moment dat hij met Hamilton van de baan ging.

Dinsdag pakte de F1 op de sociale media echter uit met die bewuste beelden van het voorval tussen Verstappen en Hamilton. Enkele uren later maakte Mercedes met een verklaring op social media bekend dat het gebruik wil maken van het recht op een herziening van het besluit van de stewards. Dat deed de Brits-Duitse fabrieksformatie overigens ruim op tijd, want de International Sporting Code van de FIA schrijft in artikel 14 voor dat dit “binnen veertien dagen na het einde van de desbetreffende sessie” moet gebeuren.

Wat houdt een verzoek tot review precies in?

In die International Sporting Code staat ook omschreven wat zo’n verzoek tot een review precies inhoudt. Daarbij is cruciaal om te benoemen dat een verzoek tot herziening iets anders is dan een protest, iets wat in de praktijk vaak door elkaar wordt gehaald. Een formeel protest staat in artikel 13 van hetzelfde document uitvoerig beschreven en moet doorgaans eerder worden ingediend. Het vragen om een herziening is geen protest en in zekere zin heel anders.

Zo draait het bij een review allemaal om het aanleveren van nieuw bewijsmateriaal. Of zoals in de officiële FIA-documenten te lezen valt: "Er kan om een herziening worden gevraagd als er een significant, relevant en nieuw element is gevonden dat op het moment van de eerste uitspraak niet beschikbaar was voor de stewards." In hun verklaring stelt Mercedes dat dit inderdaad het geval is. Hoewel niet wordt gesproken over wat die nieuwe elementen zijn, is de kans aannemelijk dat het gaat om de nieuwe camerastandpunten.

"Vervolgens komen de stewards - persoonlijk of op andere wijze - bijeen op een afgesproken datum, waarop zij ook alle partijen horen om relevante uitleg te verzamelen. Daarna kunnen zij een oordeel vellen met de nieuwe, voorgelegde feiten voor ogen”, wordt zo’n verzoek tot review verder omschreven. Daarbij is het goed om op te merken dat dezelfde stewards een oordeel gaan vellen als die het eerste besluit hebben genomen. Mercedes moet dus een overtuigend verhaal presenteren aan de stewards van de GP van Sao Paulo.

Wat zijn de kansen op een straf voor Verstappen?

Mercedes lijkt met deze stap uit te zijn op een straf voor Verstappen. Mocht die er komen, dan kan dat namelijk behoorlijke consequenties voor het kampioenschap hebben. Bij een tijdstraf van vijf seconden zou de Red Bull-coureur in de uitslag van de GP van Sao Paulo terugvallen naar de derde plaats Hamilton zou in dat geval niet langer 14 punten, maar 11 punten achter zijn titelrivaal staan met nog drie races voor de boeg. Een andere mogelijke straf is een gridpenalty van drie of vijf plaatsen voor de komende race, mocht de wedstrijdleiding besluiten dat het oneerlijk is om de tijdstraf op de voorbije race toe te passen.

De vraag is echter of er zo’n straf gaat komen, want de stewards moeten in dit geval twee keer besluiten om Mercedes in het gelijk te stellen. Ten eerste moet het door Mercedes aangeleverde bewijs door de stewards aangemerkt worden als significant genoeg om de zaak te heropenen. In het verleden zijn hier voldoende processen op stukgelopen. En zelfs als de stewards besluiten dat het nieuwe bewijs significant is, is er nog geen garantie dat er nu wél een straf wordt uitgedeeld voor het voorval in bocht 4. Zij moeten als het ware toegeven dat hun oorspronkelijke besluit niet goed was en de strafmaat aanpassen. In het geval van Verstappen en Hamilton in Brazilië geldt zelfs dat de stewards dan een straf moeten uitdelen, terwijl ze dat aanvankelijk niet nodig achtten.

In het verleden hebben meerdere teams gebruik gemaakt van een verzoek tot review van een straf. De meest recente was Aston Martin, dat de diskwalificatie van Sebastian Vettel in de GP van Hongarije van 2021 aanvocht. De FIA oordeelde echter dat er geen sprake was van nieuw, significant bewijs en wees het verzoek af. Na de GP van Groot-Brittannië vroeg Red Bull een review aan van de straf die Hamilton kreeg na zijn aanvaring met Verstappen. De stewards oordeelden dat er weliswaar sprake was van nieuw en significant bewijs, maar dat het niet genoeg was om een zwaardere straf uit te delen. Eerder kregen Alfa Romeo (GP Duitsland 2019, GP Emilia-Romagna 2020) en Ferrari (GP Mexico 2016, GP Canada 2019) al nul op het rekest met hun verzoek tot een review.

De vooruitzichten voor Mercedes om Verstappen alsnog te laten bestraffen voor het incident in Brazilië zijn daarmee zeker niet rooskleurig. Toch is het goed te begrijpen dat het team uit Brackley de stap zet, te meer omdat Masi al aangaf dat de stewards hun besluit moesten nemen zonder alle informatie te hebben. Bovendien zijn Mercedes en Red Bull, net als Hamilton en Verstappen zelf, het hele seizoen al verwikkeld in een felle strijd om de wereldtitels. Over en weer zijn er verdachtmakingen en achter de schermen wordt regelmatig geprobeerd de concurrentie een hak te zetten. De gebeurtenissen in Brazilië met de diskwalificatie van Hamilton na de kwalificatie en het uitblijven van een straf voor Verstappen leidden bij Mercedes-teambaas Toto Wolff tot de uitspraak dat “de diplomatie vanaf nu voorbij is”. Dit kan gezien worden als het eerste bewijs daarvan. Met nog drie races voor de boeg gaat het dus hard tegen hard, zowel op als naast de baan.