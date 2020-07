Uitgelegd: Waarom vandaag belangrijk is voor het F1-seizoen 2021

Normaliter wordt er in deze periode ook al gewerkt aan de auto's van volgend jaar, maar zijn teams vrij om te doen wat ze willen. Door de coronacrisis is dat anders. De nieuwe reglementen zijn om te beginnen met een jaar uitgesteld en ook de doorontwikkeling is beperkt. Dit alles om de kosten te drukken en om alle teams financieel in de benen te houden.

Doorontwikkeling beperkt, tokens als compromis

Onderdeel van die plannen is dat teams richting volgend jaar niet meer ongelimiteerd mogen doorontwikkelen om een eventuele achterstand goed te maken. Een Houdini-act valt niet te verwachten, de verhoudingen van september 2020 zullen het uitgangspunt blijven. Om dat te reguleren heeft de FIA een stappenplan opgesteld. Zo is de doorontwikkeling van bepaalde onderdelen al vanaf de eerste race van dit jaar bevroren, de rest volgt vanaf 22 september.

Daarna zijn kansen om de eigen voiture nog te verbeteren schaars, teams hebben er om precies te zijn twee. Dit is geregeld in het zogenaamde 'token-systeem'. Ieder team heeft op basis daarvan twee tokens gekregen, noem het een soort virtuele waardebon die in te leveren zijn bij de FIA. Met zo'n waardebon mag een team na de geplande bevriezing - dus tijdens de wintermaanden - alsnog een onderdeel naar keuze doorontwikkelen voor volgend seizoen.

Het stappenplan voor de tokens

Het is vanuit de FIA bedoeld als handreiking, zodat teams alsnog 'twee fundamentele pijnpunten' kunnen aanpakken zonder dat het financieel uit de hand loopt. Het is ook deels ingegeven door de overstap van McLaren op Mercedes-motoren. Het team kreeg vrijstelling om het chassis daar enigszins voor aan te passen, maar dat riep wrijving op bij concurrenten die helemaal niets zouden mogen doen. "We zaten met het probleem dat één team ondanks het bevriezen van de doorontwikkeling van motorleverancier gaat wisselen", aldus Ross Brawn in gesprek met Motorsport.com. "Daar moesten we iets mee. We konden niet tegen McLaren zeggen 'nee, dat mag door corona niet. Je mag de motor niet meer veranderen.' Maar daardoor moesten we wel een evenwichtig systeem voor alle andere teams bedenken." Het token-systeem is dus een compromis voor alle betrokkenen.

McLaren zet de tokens in om de motortransitie mogelijk te maken, maar bij andere teams is dat minder rechttoe-rechtaan. Daarvoor heeft de FIA een extra stappenplan opgesteld. In dat plan speelt deze woensdag (22 juli) een belangrijke rol. Het is de laatste dag waarop teams in hoofdlijnen kunnen doorgeven hoe ze hun tokens willen inzetten. Het betekent dat teams nu al moeten weten hoe ze de auto willen doorontwikkelen voor vorig jaar. "Uiterlijk 22 juli moeten teams hun intenties kenbaar maken aan de FIA en doorgeven welke 'bevroren' onderdelen ze willen aanpassen en welke implicaties dat heeft voor andere onderdelen." Op 5 augustus volgt een tweede deadline, waarbij teams 'de volledige specificatie' van de voorgenomen veranderingen moeten prijsgeven aan de internationale autosportfederatie. Tot slot moet op 21 september 'een gedetailleerd schema van de volledige uitvoering' volgen.

Onvrede onder F1-teams over maas in de wet

Alhoewel dit concept aardig lijkt dichtgetimmerd, is het plan niet waterdicht. Er zit een maas in de wet waar de klantenteams AlphaTauri en Racing Point van kunnen profiteren. Beide teams gebruiken momenteel 2019-onderdelen van hun moederbedrijven, van Red Bull Racing en Mercedes dus. Al die onderdelen kunnen ze richting volgend jaar zonder het verlies van tokens vervangen door 2020-onderdelen. Hierdoor zou het tot Aston Martin omgedoopte Racing Point de volledige 2020-Mercedes kunnen 'namaken' zonder daarvoor tokens te hoeven gebruiken. Concurrenten spreken van 'een gratis upgrade' en willen met de FIA om tafel, zeker nu duidelijk is geworden wat men met een nagebouwde Mercedes kan uitrichten in F1.

VIDEO: FIA-president Jean Todt over de veranderingen in F1 door corona

Met medewerking van Adam Cooper