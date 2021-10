Uitgelegd: Hoe Verstappen en Red Bull de tactische strijd wonnen

"Om eerlijk te zijn houd ik van deze strategie, het is soms goed om agressief te zijn", liet Max Verstappen na het passeren van het zwart-wit geblokt weten. Het past naadloos bij eerdere uitlatingen van de Nederlander. Verstappen heeft immers al vaker laten weten dat Red Bull vooral naar zichzelf moet kijken en het initiatief op tactisch vlak meer in eigen hand moet nemen. Dat laatste is precies wat er afgelopen zondag is gebeurd in Texas en wat Verstappen - in combinatie met een sterk staaltje bandenmanagement - de overwinning heeft opgeleverd.

"Nadat we de leiding in de eerste bocht verloren, wisten we dat we iets anders moesten proberen", sprak Verstappen, die net als het gros van de coureurs op mediums was vertrokken. Het kwam in de praktijk neer op een bijzonder vroege undercut in ronde tien. Dat leek beduidend vroeg en ook risicovol, des te meer omdat Pirelli de teams voor de race afraadde om op softs te starten, aangezien die slechts tien tot vijftien ronden mee zouden kunnen. Met een stop in ronde tien maakte Red Bull Racing de latere stints dan ook tot een uitputtingsslag. Het was des te opvallender omdat Verstappen op mediums sneller was dan Hamilton en redelijk comfortabel leek te volgen. Er zat echter een duidelijk plan achter deze zet.

Wat de tv-kijkers thuis niet konden zien maar het team wel, was dat de banden van Verstappen ook behoorlijk warm werden en dat het risico van oververhitting op de loer lag. Of zoals Horner het onder woorden bracht: "We waren inderdaad sneller op mediums in die eerste stint. Max zag Lewis behoorlijk glijden, maar we liepen zelf ook het gevaar om onze banden te oververhitten achter de rug van Lewis. Daardoor besloten we de gok te nemen en om voor vrije lucht te kiezen." Doordat Verstappen op de staart van Hamilton zat voor zijn pitstop, had hij de virtuele leiding meteen al te pakken. Het effect van een undercut op COTA wordt geschat op drie seconden, waardoor Hamilton 'track position' bij een stop een ronde later al kwijt zou zijn. Ook al omdat Verstappen een indrukwekkend snelle outlap op de mat legde. Het heeft zijn banden in retrospect misschien geen goed gedaan, maar het viel wel te verklaren: Red Bull wist op dat moment niet wat Mercedes zou doen en dus was iedere tijdwinst welkom.

Hogeschool-tactiek: Dubbele undercut, Perez van meerwaarde

Het is eigenlijk 'textbook'-werk voor iedere F1-strateeg en dat geldt zeker voor wat Red Bull daarna heeft gedaan. Dat valt eigenlijk de mooiste of in ieder geval de meest interessante zet van de hele zondag te noemen. Red Bull besloot Perez eveneens binnen te halen en dus voor een dubbele undercut op Mercedes te gaan. Het is overigens noemenswaardig dat die aanval op aanraden van Verstappen is ingezet. De Nederlander dacht achter het stuur van zijn RB16B vrolijk mee over de tactiek. Daarmee hebben we ook meteen een cruciaal aspect van de allergrootste F1-coureurs als Hamilton, Michael Schumacher en Ayrton Senna te pakken. Coureurs die dermate goed zijn, dat ze tijdens het rijden hersencapaciteit over hebben, waar iedere andere sterveling de handen al vol heeft om het gevaarte op de baan te houden.

Red Bull haalde Perez in ronde twaalf naar binnen en dat is van cruciaal belang gebleken. Met die actie zette Red Bull immers een streep door het ideale plan van Mercedes. Dat ideale plan was om nog zeven à acht ronden langer door ter rijden en dan pas naar hard te wisselen. Met de stop van Perez werd Mercedes even schaakmat gezet en bleven er nog maar twee opties over: ofwel meteen reageren en eerder stoppen dan dat je lief is ofwel extreem lang doorrijden op mediums. Met een stop zeven à acht ronden na Perez had hij namelijk achter de Mexicaan kunnen belanden en dan had Red Bull de vurig gewenste buffer voor Verstappen te pakken.

Zover kwam het niet. De Mercedes-tactici hadden het spelletje rap door en reageerden door Hamilton in ronde dertien ook naar binnen te halen. De crux is echter: het was bij de Zilverpijlen toen al reageren in plaats van anticiperen, zoals Red Bull dat wel heeft gedaan. Het slechtste scenario - namelijk achter Perez op de baan komen - was afgewend, maar het eigen plan was eveneens om zeep geholpen. Of zoals Perez na afloop zei: "We bleven binnen de undercut-marge van de leiders en dat was belangrijk voor het team. Lewis had eigenlijk geen andere optie dan ook naar binnen te komen. Hierdoor kon hij niet zijn gewenste plan trekken."

Wie A zegt moet ook B zeggen in tactische strijd

Het is hogeschool-tactiek en heeft grote invloed gehad op het restant van de race. In dat restant koos Red Bull andermaal de aanval. Andere opties waren er ook niet meer, er was geen weg terug. Een klassiek gevalletje 'wie A zegt, moet ook B zeggen'. Vooral omdat Mercedes op de harde compound duidelijk over de snellere auto beschikte. Hamilton kwam dichterbij en de banden van Verstappen werden er bepaald niet beter op. Dat de Brit rap naderde, was niet uit luxe maar een direct gevolg van het krachtsverschil op dat moment. Niet voor niets zou Horner later aangeven dat de banden van Verstappen tot op het canvas versleten waren.

Het heeft in ronde dertig opnieuw een vroege pitstop van Verstappen ingeluid, ditmaal nam Red Bull het initiatief vanuit leidende positie - volledig volgens het adagium 'aanval is de beste verdediging'. Hierboven is al aangegeven dat een undercut op COTA best kan werken als je binnen drie seconden van je voorganger rijdt en uitgerekend Hamilton kwam binnen die marge van de leider. Red Bull was er dan ook als de kippen bij om de pitcrew naar buiten te sturen. De mannen van Horner wilden de baanpositie absoluut niet opgeven, al helemaal niet omdat volgen op dit circuit nog behoorlijk lastig bleek. De undercut was de enige nog overgebleven optie.

Tactisch klopte het allemaal als een bus en was ook dit weer handboek-werk, maar dat neemt niet weg dat er bij het uitrijden van de pitstraat nog 26 ronden op de teller stonden voor Verstappen. Als je bedenkt dat het vorige setje tot op het canvas versleten was na twintig toeren, dan beloofde het niet veel goeds. Het verklaart ook meteen waarom Horner met zijn trillende rechtervoet bloednerveus was en rekende op een zege van Hamilton. Verstappen dacht er anders over en dat brengt ons linea recta bij het tweede doorslaggevende aspect: bandenmanagement, en meer specifiek de eerste ronden na de laatste pitstop. Waar Perez na zijn tweede stop meteen de snelste raceronde klokte, deed Verstappen dat bewust niet.

De WK-leider weet namelijk dondersgoed dat die eerste rondjes cruciaal zijn voor de levensduur van de banden. Als je het Pirelli-rubber in die fase niet over de limiet jaagt, heb je er aan het eind van de stint veel voordeel van. Precies dit heeft Verstappen de winst gebracht in het titanengevecht met Hamilton. Hij trapte weliswaar flink door, maar hield genoeg leven in zijn achterband voor de beslissende fase. Tel daar de Barcelona 2016-ervaring (iedere ronde alles op enkele sleutelpunten zetten) bij op en het verklaart perfect wat we hebben gezien: een overwinning tot verbazing van zijn eigen teambaas. Het maakte de zondagmiddag in Austin tot een perfect voorbeeld van teamwork. Tactisch vernuft van Red Bull gekoppeld aan bijzonder sterk bandenmanagement van de coureur. Alleen daarmee kan zo'n gewaagd plan in klinkende munt worden terugbetaald. Of zoals Verstappen al zei: "Soms loont het om agressief te zijn." Een voorgift van 12 punten in het kampioenschap is de verdiende beloning.

Video: De thriller in Austin en de tactiek van Red Bull verder besproken in de Formule 1-update