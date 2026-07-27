Zo reageert McLaren op de harde uitspraken van Oscar Piastri in Hongarije

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft uitgelegd wat de gedachtegang achter de tweede pitstopstrategie van het team in Hongarije was, temidden van de frustratie van Oscar Piastri over zijn aanvaring met achterblijver Carlos Sainz.

In hun streven naar de eerste Grand Prix-overwinning van het seizoen toonden zowel Piastri als teamgenoot Norris in het heetst van de strijd hun frustratie, wat in tegenspraak was met het gevoel van urgentie bij de regerende wereldkampioenen om voet aan de grond te krijgen in het seizoen 2026.

Mercedes, dat aan het begin van het seizoen domineerde, werd uitgedaagd door een heroplevend Ferrari en zijn innovatieve, sterk verbeterde auto. Maar het dominante team van vorig jaar was 2026 op achterstand begonnen, dus toen een belangrijke upgrade van de bodemplaat McLaren eindelijk weer in de race leek te brengen, hadden noch Norris noch Piastri nog meer aanmoediging nodig om er optimaal gebruik van te maken.

Nadat hij het zware werk had gedaan door de MCL40 op pole te zetten, kon Norris zich in de eerste ronde geen misstap veroorloven, maar dat was precies wat hij deed door in bocht 2 door het stof van de baan af te glijden. Na een teleurstellende kwalificatie profiteerde Piastri van gridstraffen om de derde startplaats te veroveren, waarna hij Norris voorbij schoot en de leiding overnam.

Omdat inhalen zonder bandenoffset uiterst moeilijk was, was de middag voor Norris daarmee verpest. En hoezeer hij ook zijn best deed om Piastri onder druk te zetten zodat die een fout zou maken, Norris liet al snel doorschemeren hoeveel sneller hij in de vrije lucht zou kunnen rijden. Deze situatie hield aan tot de tweede stint, toen werd gevraagd om Norris als eerste binnen te halen.

"Dat kan niet", zei race-ingenieur Will Joseph. De gebruikelijke etiquette is dat de koploper voorrang krijgt bij de pit , en in dit geval had Piastri dat recht verdiend door Norris in de eerste ronde op eerlijke wijze in te halen.

Lando Norris, McLaren Foto door: Clive Mason / Getty Images

Toen Hamilton, die enkele ronden eerder al een pitstop had gemaakt, in ronde 34 25 seconden achter de koploper lag en dichterbij kwam, was men bij McLaren van mening dat de Ferrari als grootste bedreiging moest worden afgeschermd.

"Als Hamilton een pitstop maakt, is hij in staat om de twee McLarens te undercutten, dus moesten we reageren," legde Stella uit. "Oscar reed aan de leiding en we dachten dat hij de juiste auto was om daarvoor te stoppen."

Piastri kwam met een voorsprong van vier seconden de pitstraat uit, waardoor er ook voor Norris een gat ontstond om in te schuiven. Maar doordat Piastri werd gehinderd door Williams-coureur Carlos Sainz en Norris extra snelheid vond in de vrije lucht, wist Norris een zeldzame ‘overcut’ te laten slagen en de leiding over te nemen, tot groot ongenoegen van Piastri.

"Ga verdomme uit de weg, idioot, oh mijn god," raasde Piastri tegen Sainz, waarna hij een deel van die frustratie op zijn eigen team richtte toen hij zag dat zijn kans om de race te winnen in rook opging.

"Leuk van jullie om daar trouwens rekening mee te houden, bedankt,” zei hij sarcastisch.

Achteraf gaf Piastri toe dat McLaren geen andere keuze had gehad dan hem op dat moment naar de pit te halen, en dat in het heetst van de strijd zijn racebrein de overhand had gekregen boven zijn verstand, in de hoop dat McLaren het onrecht op de een of andere manier zou kunnen rechtzetten.

"Toen Lando als eerste weer de baan op kwam, wist ik dat ik niet genoeg tempo had om hem aan te vallen, dus ik wist dat mijn kansen om de race te winnen vanaf dat moment verkeken waren," gaf Piastri toe. "Ik had het gevoel dat het team Lando misschien niet naar de pit had hoeven halen als het een race tussen twee auto’s was geweest, maar ik weet dat het geen race tussen twee auto’s is. Ze kunnen Lando niet zomaar niet naar de pit laten gaan vanwege iets waar hij geen controle over heeft en waar ik ook geen controle over heb. Vanuit dat oogpunt is het prima. Ik was op dat moment gewoon heel, heel boos over wat er gebeurde. Als ik niet was aangereden, zou ik nog steeds voor Lando hebben gereden.

Zo zag teambaas Stella het ook, en hij vertelde dat Piastri zijn opmerkingen via de teamradio achteraf had toegelicht.

"Direct na de race maakte Oscar duidelijk dat zijn opmerking uit woede was voortgekomen," zei Stella toen hij door Motorsport.com om commentaar werd gevraagd. "Er waren een paar ongelukkige voorvallen. Het belangrijkste is natuurlijk dat Oscar in botsing kwam met een achterblijver. En tegelijkertijd, toen Lando eenmaal vrij was, was zijn tempo gewoonweg fenomenaal. Ik denk dat hij zo’n halve seconde per ronde won. En dankzij dit tempo kon Lando voor Oscar komen.

Oscar Piastri moest de race voortijdig staken vanwege een defecte versnellingsbak. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hij voegde eraan toe: "Ik denk dat Oscar het meteen begreep. Het is volkomen begrijpelijk dat wanneer je bijna de helft van de race aan de leiding rijdt en je vervolgens ziet dat je de leiding verliest door een incident met een achterblijver, je even van je stuk raakt en in woede een opmerking maakt, maar daar is absoluut niets mis mee."

Om dezelfde reden kon McLaren tot dat moment ook niet veel doen voor de intrinsiek snellere Norris. Stella legde uit dat de pitmuur in ieder geval „alle opties had geëvalueerd” voor het geval het team onder grotere druk van achteren zou komen te staan, zoals het wisselen van posities om Norris de kans te geven een voorsprong op te bouwen, en vervolgens aan het einde van de race de posities weer om te draaien als McLaren nog steeds een 1-2-positie in handen had.

Maar Stella vond dat Piastri ook „een kans verdiende om de race te winnen“ door Norris bij de start in te halen en hem vervolgens op afstand te houden.

"Je evalueert voortdurend alle opties," voegde Stella toe. "Je kunt kijken naar de manier om zoveel mogelijk punten voor het team te scoren, maar er is ook een manier om consistent te blijven met de manier waarop we racen. En ik denk dat Oscar, tot het moment dat hij de pits in ging, op een eerlijke manier de leiding had veroverd door zijn manoeuvres in bocht één en twee, dus hij verdiende een kans om te proberen de race te winnen. Op andere circuits had Lando Oscar waarschijnlijk kunnen inhalen, maar in dit geval is dat moeilijk.”

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aangezien McLaren zondag de beste van het veld was, bleek het niet nodig om de volgorde om te draaien, maar het team probeerde de razendsnelle Norris wel wat af te remmen, omdat het te maken had met diverse betrouwbaarheidsproblemen, zowel toen hij Piastri achtervolgde als toen hij aan de leiding reed. Het feit dat Piastri uiteindelijk moest opgeven door een defecte versnellingsbak suggereerde dat dit geen onverstandige beslissing was.

"Het belangrijkste met Lando was dat we vanuit betrouwbaarheidsoogpunt een aantal zaken in de gaten hielden, dus het was absoluut niet nodig om de kerbs te gebruiken – iets wat we hem vervolgens een paar keer heel expliciet hebben opgedragen", aldus Stella. "Maar Lando was niet bezig iets te bewijzen. Hij reed aan de leiding, in schone lucht, en hij had gewoon veel snelheid in reserve."

Hoe dan ook, de eerste raceoverwinning van McLaren dit seizoen, ' ', riep herinneringen op aan de vele dilemma’s rond teamorders tijdens de titelwinnende campagne van vorig jaar. Omdat Piastri gefrustreerd was over het feit dat hij pas laat toegang kreeg tot de vloerupgrade van dit weekend – hij moest wachten tot FP3 op zaterdag – zette de race van zondag het mantra van McLaren over eerlijkheid nog meer in de schijnwerpers.