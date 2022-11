Uitgelegd: Hoe Verstappen en Red Bull Mercedes hebben afgetroefd in Mexico

Nadat Formule 1-fans in 2022 ook weer vaak zijn verwend met enerverende races, valt de Grand Prix van Mexico maar moeilijk een spektakelstuk te noemen. Met Max Verstappen op pole, een sterk Mercedes en een lange run naar de eerste bocht waren de ingrediënten wel aanwezig, maar de praktijk is anders gebleken. In werkelijkheid is het een tactische strijd geworden, hetgeen eigenlijk al te zien was toen de bandenwarmers op de grid van de auto's gingen.

Mercedes vreest voor Abu Dhabi-scenario met Perez

Mercedes koos voor mediums, terwijl Red Bull en Ferrari voor banden met rode markering gingen. "Toen ik om ons heen iedereen op mediums zag staan, dacht ik 'oei, dat kan voor ons wel eens moeilijk worden'", liet Lewis Hamilton na de race optekenen. Van Ferrari viel weinig tot niets te duchten. De Scuderia kende om uiteindelopende redenen (set-up, motor in ijle lucht) een pover weekend, waardoor de focus in deze terugblik op de teams kan die vorig jaar de dienst uitmaakten.

Mercedes dacht het daarin slim te spelen door op mediums te vertrekken. Het team van Toto Wolff dacht zichzelf op deze manier meerdere opties te geven. Een lange stint op de gele band zou een overstap op softs mogelijk maken, terwijl plan A en met afstand de meest gewenste optie vanuit Mercedes luidde: de mediums na een langere stint dan Red Bull inruilen voor een setje harde banden. Dat laatste is ook gebeurd, al moet gezegd dat Red Bull de eerste zet heeft gedaan.

Het team van Christian Horner haalde Sergio Perez in ronde 23 binnen, waarna de Mexicaan een indrukwekkend tempo op mediums aan de dag legde. Zijn langzame stop hielp niet, maar Horner legde na afloop uit dat deze zet een doelbewuste undercut-poging op Hamilton was. Red Bull zette Mercedes hiermee voor een belangrijke keuze: zo lang mogelijk op de mediums doorrijden of reageren om track position niet te verliezen. Met Abu Dhabi nog in het achterhoofd kozen de Mercedes-strategen voor de laatste optie. Als Hamilton achter Perez zou belanden, zou de thuisrijder immers weer als 'een minister van Defensie' verdedigen en Hamilton proberen op te houden. Tel daar de topsnelheid van Red Bull in 2022 bij op en het merk met de ster wist genoeg.

Gevoel van Verstappen belangrijker dan berekeningen

Met zijn stop in ronde 29 belandde Hamilton daadwerkelijk voor Perez op het asfalt, al concludeerde de Brit al rap dat de harde band onder zijn Mercedes de verkeerde compound was. Het valt makkelijk te verklaren: de bandenslijtage ligt in Mexico traditiegetrouw erg laag, maar het is wel een hele kunst om de banden in een window te krijgen waarin ze optimaal werken. Des te harder het rubber, des te lastiger dat is. Het leidt tot het allerbelangrijkste verschil van afgelopen weekend: Verstappen voelde dit op vrijdag al aan en heeft aangegeven liever niet op de harde band te rijden tijdens de race. "Ik heb de harde band tijdens de eerste training geprobeerd en toen voelde die al niet goed. Daardoor wilden we die band liever vermijden tijdens de race", aldus Verstappen.

Het is na Hongarije de tweede keer dit jaar dat hij op basis van gevoel en eigen inzicht de juiste keuze maakt. In Boedapest zou Verstappen op de harde band starten, maar besloot hij op weg naar de grid anders. Toen ging Ferrari de mist in en ditmaal was Mercedes de pineut. "We waren erg verrast doordat de softs en mediums zo lang goed bleven", zou Toto Wolff na afloop dan ook ruiterlijk toegeven. Ter verdediging van Mercedes moet gezegd dat zelfs Pirelli de tactiek van Red Bull Racing niet als één van de snelste opties had aangestipt.

Toch is het contrast tussen beide werkwijzen groot: Mercedes heeft vooral en vrij rigide aan de eigen berekeningen vastgehouden, terwijl bij Red Bull het gevoel van de coureur belangrijk bleek. Zo heeft George Russell nota bene tijdens de race nog geopperd om met de tweede auto van Mercedes iets anders te doen: langer doorrijden op mediums en dan naar softs gaan. Aan de pitmuur had echter niemand oren naar hem en werd er blind aan het eigen plan vastgehouden. Zelfs in de slotfase - toen aan Daniel Ricciardo al te zien was dat de mediums lang goed zouden blijven - kregen de Mercedes-coureurs via de boordradio nog te horen dat de situatie misschien nog wel naar hen toe zou komen.

Het gebeurde niet en dus is de verkeerde keuze gemaakt. De keuze voor de harde band is terugblikkend één van drie doorslaggevende factoren geweest in Mexico-Stad. De andere twee stipte Verstappen tijdens de persconferentie ook aan. Natuurlijk begon dat met de start en de gevreesde run naar de eerste bocht. Verstappen moest daar stand houden, waarbij de zachte banden overigens ook een handje hebben geholpen. De tweede factor was dat hij de eerste stint zo lang mogelijk moest rekken om op softs in de buurt te komen van wat Hamilton op mediums zou doen.

Interessant gegeven is dat Red Bull op dat moment helemaal nog niet rigide op een bepaald plan zat zoals Mercedes. Volgens Verstappen stond het aantal pitstops bij de start absoluut niet vast en is dat open gelaten tot een aantal ronden in de tweede stint. Precies dat gebeurde en toen die eerste ronden op de mediums een hoopgevend beeld gaven, wist Red Bull dat het tot het einde van de race goed zou zitten met een soft-medium éénstopper. Een volgens Mercedes gewaagde tactiek is beloond, net als het gevoel van de coureur in plaats van alleen berekeningen vooraf. Als slotwoord moet echter aangetekend dat Red Bull volgens Mercedes ook wel met exact dezelfde tactiek had gewonnen. "Ze waren nog altijd wel wat sneller", riepen Hamilton en Wolff in koor. "Alleen dan hadden we er een stuk dichter bij gezeten dan die vijftien seconden. Bovendien zat Lewis vanaf de grid op de racelijn aan de buitenkant, waardoor je nooit zult weten wat we met twee auto's op softs hadden kunnen doen..."

