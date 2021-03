Uiterlijk acht weken van tevoren besluit over doorgaan Dutch GP

“Uiteindelijk hebben we een bepaalde opbouwtijd nodig. Vanaf dan begint het ook echt te knellen qua tijd”, zegt Van Overdijk vrijdag in BNR-programma De Nationale Autoshow. “We hebben een week of acht tot tien, laten we het houden op acht, nodig om het evenement op te bouwen. Aan het circuit hoeft niets meer te gebeuren. Dat was vorig jaar klaar, dus dat is nu ook klaar. Sterker nog, het is nog veel mooier dan vorig jaar. Die opbouwtijd is voor de [tijdelijke] tribunes, de tenten en alles wat er aan faciliteiten moet komen. Daar hebben we een week of acht voor nodig. Reken maar terug voor wanneer we dan graag zouden willen weten of het wel of niet kan.” Ergens begin juli zal dus een knoop moeten worden doorgehakt over het doorgaan van de eerste Nederlandse Formule 1-race sinds 1985.

“Als het dan nog steeds niet helder is, of nog niet honderd procent helder, dan zullen we een afweging moeten maken of we toch gaan beginnen aan het opbouwen van het evenement. Maar dan heb je weer met andere risico’s te maken. Dat is een afweging die we op dat moment moeten maken”, aldus Van Overdijk, die nog eens benadrukte dat de Nederlandse Grand Prix om financiële redenen alleen met een vol huis kan worden gehouden.

“Als je kijkt naar de feiten van vandaag, dan is het op dit moment niet mogelijk”, aldus de algemeen directeur van Circuit Zandvoort over een race met fans. “Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen weken allemaal in de media is verschenen… Hugo de Jonge heeft geroepen dat iedereen die wil, voor 1 juli gevaccineerd kan zijn. Dat is een heel hoopvol bericht.“ Van Overdijk ziet bovendien dat de ontwikkelingen rond corona elkaar heel snel opvolgen. “Eerst is de testcapaciteit enorm vergroot en nu wordt er gesproken over sneltesten en de mogelijkheid om zelf thuis te testen. Wat dat allemaal gaat opleveren de komende periode, is natuurlijk nog even afwachten. Maar dat de positieve ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen, is een feit. Aan de ene kant lijkt september nog heel ver weg, aan de andere kant enorm dichtbij. Maar je ziet hoe snel het gaat. Wij zijn dan ook nog steeds enorm positief over een race met een volle bak in september.”