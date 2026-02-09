De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Dit jaar veranderen zowel het chassis als de power unit in wat zonder twijfel de grootste reglementswijziging in de geschiedenis van de Formule 1 genoemd kan worden. Om de teams te helpen bij de voorbereiding zijn daarom extra testmomenten aan de kalender toegevoegd. Het begon met een besloten vijfdaagse shakedown in Barcelona (26–30 januari), gevolgd door twee aankomende testsessies in Bahrein (11–13 en 18–20 februari).

Hoewel de shakedown in Barcelona achter gesloten deuren plaatsvond, verschenen er wel beelden en reden sommige teams met een speciale testlivery, omdat de officiële kleurstelling voor 2026 nog niet was gepresenteerd. Een van die teams was Aston Martin, dat maandag zijn AMR26 onthult. Dat is aanleiding om de formatie uit Silverstone onder de loep te nemen en te bekijken in welke staat het team aan het seizoen begint.

Wat is er nieuw bij Aston Martin?

Er is behoorlijk wat veranderd bij Aston Martin, met de grootste wijziging op managementniveau. Na een herstructurering binnen de Britse renstal staat topontwerper Adrian Newey voor het eerst in zijn lange en succesvolle carrière aan het roer van een team. Meerdere engineers zijn vertrokken, terwijl voormalig teambaas Andy Cowell doorschoof naar de rol van chief strategy officer. Volgens ingewijden verschilden Cowell en Newey van mening over de teamorganisatie en de ontwikkelingsrichting voor 2026.

Niet nieuw bij het team, maar wel nieuw aan het roer bij Aston Martin: Adrian Newey.

Uiteindelijk trok Newey aan het langste eind, wat geen verrassing was. Zijn komst in maart 2025 was een grote coup en zijn initiële rol was die van managing technical partner, met als duidelijke opdracht het leiden van de ontwikkeling van de AMR26.

Toen de auto uiteindelijk – drie dagen later dan gepland – voor het eerst de baan op ging tijdens de shakedown in Barcelona, waren Newey’s vingerafdrukken overal zichtbaar: van de unieke endplates en sidepod-architectuur tot het concept van de voorwielophanging, met een radicale hoek van de bovenste draagarm.

"Adrian is gewoon een creatieve ontwerper", zei Williams-teambaas James Vowles over de AMR26. "Het is indrukwekkend wat hij doet met draagarmen op plekken waarvan ik denk dat ze daar niet horen. Maar hij doet het gewoon. Je zult het ook zien aan onze voorwielophanging. Die is iets anders, maar waar Adrian naartoe is gegaan, is typisch Adrian: zeer indrukwekkend, zeer creatief, zeer extreem. Ik zou niet graag de ontwerper van die auto zijn, laat ik het zo zeggen."

Maar een door Newey ontworpen auto is niet het enige nieuwe element. Aston Martin stapt na zestien jaar als Mercedes-klant over op Honda-motoren. De afgelopen zes jaar werkte Honda samen met Red Bull en zusterteam Toro Rosso/Racing Bulls, waarin het vier rijderstitels met Max Verstappen en twee constructeurstitels behaalde.

Ook nieuw in 2026 is dat Aston Martin gebruik maakt van de Honda-krachtbron.

Honda wilde aanvankelijk eind 2021 stoppen met F1, maar sloot vervolgens een betaald akkoord om Red Bull tot en met 2025 technisch te blijven ondersteunen, met motoren die nog steeds in Japan werden gebouwd. "We zijn klant bij Honda en betalen voor de motoren via een aparte entiteit van Red Bull Powertrains", zei Christian Horner destijds. "Het is een geweldige samenwerking geweest en ze blijven een uitstekende service leveren waar wij voor betalen, voor motoren voor vier auto’s."

Toen de motorreglementen voor 2026 steeds meer in het voordeel van Honda uitpakten, was het voor Red Bull al te laat: het had zich vastgelegd op een eigen power unit-project. Daardoor kwam Aston Martin in beeld en sloegen beide partijen de handen ineen. Het betekent een hereniging tussen Newey en Honda, maar of die stap zich uitbetaalt voor Aston Martin moet de toekomst uitwijzen. Het team neemt afscheid van wat algemeen wordt gezien als de beste power unit in de Formule 1, maar krijgt daar wel de status van fabrieksteam voor terug, met een motor die specifiek voor dat chassis wordt ontwikkeld.

Wat is de grootste uitdaging voor Aston Martin?

Het klinkt misschien vreemd, aangezien Aston Martin zevende werd in het kampioenschap van 2025 en sinds de Grand Prix van Brazilië van 2023 geen podium meer heeft gescoord, maar de grootste uitdaging is het waarmaken van de verwachtingen. Dat komt vooral door de reputatie van Newey. Als iemand zoveel titels heeft gewonnen, ontstaat automatisch het beeld dat succes vanzelf volgt. Dat is precies wat er nu rond Aston Martin gebeurt.

De laatste podiumplaats van Aston Martin dateert van de Braziliaanse GP van 2023.

Mercedes-coureur George Russell zei bijvoorbeeld: "Op dit moment lijkt het erop dat Red Bull, McLaren, Ferrari en wijzelf de vier teams zijn die dicht bij elkaar zitten. Maar je kunt niet negeren wat je bij Aston Martin ziet en wat Adrian met die auto heeft gedaan."

Zelfs coureurs beginnen Aston Martin dus al hoog in te schatten en voorspellen dat het team zich kan mengen in de strijd met de top. Dat heeft niet alleen met Newey te maken, want eigenaar Lawrence Stroll heeft het hele bedrijf getransformeerd en fors geïnvesteerd, met onder meer een ultramodern nieuw hoofdkwartier in Silverstone.

Al langer wordt 2026 gezien als het gouden jaar waarin Aston Martin structureel om overwinningen moet kunnen vechten, met titelaspiraties richting 2027. Met wereldkampioen Fernando Alonso in de gelederen ziet het plaatje er op papier goed uit, maar of het team dat ook kan verzilveren is een andere vraag. Zo gaf Newey onlangs toe dat het team vier maanden te laat is begonnen met het windtunnelprogramma voor 2026, en deden geruchten de ronde over een te zwaar chassis.

Bovendien begon Aston Martin – in tegenstelling tot vrijwel alle concurrenten – niet op tijd aan de shakedown in Barcelona. Het verscheen pas op dag vier, waardoor het duidelijk de minste kilometers maakte. Daar komt bij dat de terugval van podiumkandidaat begin 2023 naar vaste middenmoter twee jaar later wijst op problemen met de doorontwikkeling. Het vermogen om gedurende het seizoen voldoende stappen te zetten is dus een ander belangrijk aandachtspunt om weer structureel vooraan mee te doen.

Wat is de grootste troef van Aston Martin?

Het voor de hand liggende antwoord is Newey, en daar valt weinig tegenin te brengen. Maar om origineel te blijven, is Fernando Alonso minstens zo belangrijk. De 44-jarige Spanjaard blijft verbazen door zijn prestaties en rijdt nog altijd op het niveau van coureurs die twintig jaar jonger zijn, mits hij het juiste materiaal krijgt.

Fernando Alonso presteert nog altijd uitstekend, al heeft hij weinig tegenstand van teamgenoot Lance Stroll.

Denk aan zijn start van 2023 met zes podiumplaatsen in acht races, of zijn vijfde plek in Hongarije vorig jaar op weg naar een top-tienklassering in het kampioenschap. Het enige wat Alonso momenteel weerhoudt van meer succes, is de auto. Zijn ervaring, feedback en bijdrage aan de ontwikkeling zijn bovendien van onschatbare waarde voor het team.

Daar staat wel tegenover dat hij deze resultaten behaalt naast een zwakkere teamgenoot in Lance Stroll, die sinds 2023 geen enkel seizoen hoger eindigde dan de tweevoudig wereldkampioen. Dat roept de vraag op of Alonso simpelweg doet wat van hem verwacht mag worden, of dat hij de auto daadwerkelijk maximaal benut.

Wat is het doel voor Aston Martin in F1 2026?

Het eerste doel is om terug te keren naar de vorm van begin 2023, toen Aston Martin de voornaamste uitdager was van het dominante Red Bull. Dat was een periode waarin alles leek te kloppen en het team de hoge verwachtingen na jaren van investeringen waarmaakte. Maar naarmate het seizoen vorderde, ontwikkelden de concurrenten zich sneller en volgde onvermijdelijk de terugval, met nog slechts twee podiumplaatsen voor Alonso in de laatste veertien races van dat jaar – en geen enkele sindsdien.

Niemand verwacht dat Aston Martin ineens weer de op één na beste ploeg is, maar het moet wel duidelijke vooruitgang tonen en in staat zijn om de top-vier van vorig jaar uit te dagen voor podiums – en op termijn zelfs overwinningen. Want als het Britse merk dat in dit nieuwe tijdperk, waarin alles opnieuw wordt gereset, niet kan realiseren… wanneer dan wel?

