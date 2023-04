De wedstrijdleiding van de Formule 1 besloot om de Grand Prix van Australië in de absolute slotfase stil te leggen na een incident van Kevin Magnussen. De Haas-coureur had bij het uitkomen van de laatste bocht de muur gekust, waardoor zijn rechter achterband loskwam van de velg en er vele kleine brokstukken op de baan belandden. Hoewel er op de baan niet direct een gevaar voor de veiligheid was, is het besluit van de F1-stewards om de rode vlag te zwaaien wel te begrijpen. Zo is de wens van de teams - en van vele fans - dat de races niet achter de safety car eindigen en dat leek in Melbourne te gaan lukken door de wedstrijd stil te leggen.

Bij de herstart namen de coureurs dan ook plaats op de grid voor een sprintrace over twee ronden, waarvoor ze allemaal voorzien werden van een set zachte banden. Voor het gros van de rijders viel er bij de herstart nog een hoop te winnen en dat maakte risico's nemen voor hen dan ook aantrekkelijk. Heel verwonderlijk was het dan ook niet dat de rode vlag na enkele bochten opnieuw gezwaaid werd, want drie losstaande incidenten hadden voor een enorme chaos gezorgd. Carlos Sainz tikte Fernando Alonso in een spin, terwijl Alpine-coureur Pierre Gasly door het gras ging en vervolgens teamgenoot Esteban Ocon uitschakelde.

Wat in eerste instantie misschien niet opgemerkt werd, was dat Logan Sargeant in de achterhoede Nyck de Vries uit de race kegelde. Het duurde echter niet lang voordat het publiek tijdens de code rood beelden kreeg voorgeschoteld van de botsing, waarop duidelijk te zien was dat Sargeant beide voorwielen blokkeerde en tegen de achterkant van De Vries op reed. Terugkijkend op het raceweekend in Australië is de grote vraag of de stewards deze beelden überhaupt wel gezien hebben. Waar ze Carlos Sainz al heel snel een - achteraf heel dure - tijdstraf van vijf seconden gaven en ook een onderzoek openden naar het voorval van Gasly en Ocon - waarbij geen verdere actie werd ondernomen - werd het incident van Sargeant en De Vries niet eens onderzocht.

Soepeler in eerste ronde na start, maar niet altijd

Normaal gesproken hanteren de stewards de regel dat ze iets soepeler omgaan met incidenten die in de eerste ronde van een race of herstart plaatsvinden. Het veld zit dan dichter op elkaar dan op andere momenten in de race en daardoor is er natuurlijk minder ruimte om zonder gevolgen een foutje te maken. Nadat beide Alpine-coureurs waren gehoord, bepaalden de stewards dan ook dat hun botsing viel aan te merken als iets wat kan gebeuren in een eerste ronde. Zodoende werd besloten om geen straffen uit te delen, wat met name voor Gasly goed uitkwam. De Fransman staat al enige tijd op tien strafpunten en een straf voor het incident met Ocon had hem mogelijk op een race schorsing kunnen komen te staan. Doordat hij zelf in de fout ging en daarna nogal onbeholpen terugkeerde op de baan, had hem een straf op kunnen leveren, maar het feit dat hij met zijn teamgenoot botste, heeft hem mogelijk gered.

Anderzijds werd Sainz dus wel op de bon geslingerd voor zijn aandeel in de botsing met Alonso. In het document waarin de straf voor de Ferrari-coureur uitgelegd wordt, melden de stewards dat ze ook rekening hebben gehouden met het feit dat dit in de eerste ronde na een staande start gebeurde. Toch oordeelden ze in dit geval dat er "genoeg ruimte was voor auto 55 om stappen te ondernemen en de botsing te voorkomen", maar dat Sainz dit niet gedaan heeft. Welke stappen hij dan precies had moeten zetten, laten ze in het midden, al gaat het waarschijnlijk om zaken als eerder remmen en niet tegen Alonso aanrijden. Op het oog lijkt dat echter ook te gelden voor Sargeant, die dus met blokkerende wielen en al De Vries uit de race tikte. Toch hebben de stewards dit incident niet eens bekeken.

Zelf verklaarde Sargeant de crash door te wijzen naar de temperatuur van zijn remmen en banden. "Ik moet nog zien wat er gebeurde, maar het voelde absoluut vreemd omdat ik voor mijn gevoel op ongeveer dezelfde plek had geremd bij de twee voorgaande starts. Het voelde bijna als een situatie met koude remmen, waarbij je de rem intrapt en de voorwielen meteen blokkeren. Vanaf dat punt kun je niets meer doen", vertelde de Amerikaanse nieuwkomer van Williams. Slachtoffer De Vries nam de dader intussen niets kwalijk. "Dit soort dingen gebeuren, het is een race-incident. Logan schatte zijn rempunt verkeerd in en daardoor raakte hij mijn achterkant. Dat kan gebeuren. Iedereen kan een verkeerde inschatting maken, maar helaas was dit het einde van mijn race."

Uitblijven onderzoek vreemd en inconsistent

De theorie van Sargeant dat hij bij de eerdere starts op een vergelijkbaar moment remde, wordt in ieder geval ondersteund als de onboardbeelden van de drie staande starts bekeken worden. Maar zijn niet al te laat remmen en twee blokkerende wielen dan voldoende om een botsing met een concurrent te rechtvaardigen? Nee. Alleen als een defect aan de remmen aangetoond kan worden, treft Sargeant niet echt blaam voor deze botsing. Kijk daarvoor naar de Australische GP van 2014, toen Kamui Kobayashi zijn Caterham na de start in de eerste bocht in de achterkant van Felipe Massa's Williams boorde. De stewards onderzochten dat voorval toentertijd, maar deelden geen straf uit omdat Caterham een probleem met de remmen kon aantonen.

In het geval van Sargeant hebben de stewards niet eens een onderzoek geopend naar zijn botsing met De Vries. Als ze dat wel hadden gedaan, hadden de stewards kunnen zien of dat "vreemde" gevoel bij het remmen werd veroorzaakt door een probleem. Nu blijft daar dus een vraagteken achter staan en lijkt de coureur uit Fort Lauderdale mazzel te hebben gehad dat hij geen straf heeft overgehouden aan het voorval. Wel zorgt het uitblijven van een onderzoek bij Sargeant - en de verschillende manieren waarop de incidenten van Sainz en de Alpine-coureurs werden beoordeeld - opnieuw voor vraagtekens omtrent de consistentie in de besluitvorming van de stewards. De FIA heeft de afgelopen jaren al regelmatig kritiek gekregen op dat vlak en na de GP van Australië de situatie er niet duidelijker op geworden, al helemaal niet wat betreft incidenten in de eerste ronde.

De beslissingen van de FIA-stewards worden besproken in de F1-update