Uitgelegd: de gevaarlijkste plek in de pitstraat tijdens een F1-race

Een Formule 1-pitstop is een perfect gechoreografeerd samenspel van precisie, snelheid en timing. In enkele seconden worden vier banden gewisseld, de voorvleugel aangepast en wordt de auto weer de baan op gestuurd.

Tijdens een stop werken drie monteurs per wiel, twee teamleden stabiliseren de auto, twee staan klaar voor vleugelaanpassingen en één monteur heft de achterkant op. In totaal zijn er zo’n twintig mensen bij betrokken — maar één rol springt eruit als de meest stressvolle: die van het pitcrewlid dat de voorste krik bedient, oftewel de front jack operator. Hij staat oog in oog met een auto van 800 kilo die met hoge snelheid op hem afkomt.

Volgens Mark Lowe, sportief directeur van het Haas F1 Team, vraagt de rol van de front jack operator om lef. "Je moet behoorlijk dapper zijn voor die positie. De auto komt met 80 km/u op je af. De coureur heeft een stopbord als referentie, maar gebruikt de krik ook om zijn auto uit te lijnen en precies op de juiste plek te stoppen."

Soms gaat het mis. Een berucht voorbeeld is de crash van Lance Stroll tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna 2020, toen hij zijn jack operator raakte en de monteur achterwaarts op de grond belandde. De schade bleef beperkt en Stroll verontschuldigde zich met de opmerking dat de remmen te koud waren, maar het kan ook verkeerd aflopen.

Gaat alles echter goed, dan tilt de bediener van de krik de voorkant van de auto op en kunnen de monteurs hun werk doen. Zodra de wielen vastzitten, moet de jack operator razendsnel de krik loskoppelen en aan de kant springen om geen tijd te verliezen. Om dat explosieve werk uit te voeren, moeten de jack operators aan bepaalde fysieke eisen voldoen — met name qua lengte en kracht — en wordt er het hele seizoen intensief geoefend.

"Bij elke race oefenen we live pitstops tijdens de vrije trainingen", legt Lowe uit. "Zo raakt het team gewend aan een auto die de pitbox in en uit rijdt zoals in de race. We trainen ook noodscenario’s: wat gebeurt er als een jack faalt, wie springt in, wat is de procedure?" De jack operator heeft daarnaast nog een gewone functie binnen het team. Het is geen fulltime pitstopbaan. "Iedereen in de pitcrew heeft een primaire rol, de pitcrewtaak komt daar bovenop", zegt Lowe. "De crew bestaat uit monteurs, garage-technici en elektriciens." Kortom: het is een baan die techniek, kracht, reflexen en stalen zenuwen combineert — en waarbij centimeters het verschil maken tussen perfectie en chaos.