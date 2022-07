De combinatie van teambaas Jean Todt, technisch directeur Ross Brawn en de Duitser Michael Schumacher bleek een gouden te zijn. Eén die vanaf 2000 op stoom was geraakt. Het Formule 1-seizoen 2002 bestond uit 'slechts' zeventien races - iets wat je je nu in een normaal jaar niet meer kan voorstellen - en belandde in Frankrijk voor de elfde ronde van het jaar. Al had het F1-seizoen 2020 vanwege de coronapandemie ook zeventien races. De Grand Prix aldaar werd verreden op het iconische circuit van Magny-Cours. Tot aan die race domineerde Ferrari het seizoen. Alleen in Maleisië en Monaco moesten de Italianen tot op dat moment de zege aan een ander team overlaten, maar de rest van de races werd een prooi voor Ferrari-coureurs Schumacher (7) en Rubens Barrichello (1).

De Grand Prix van Frankrijk 2002

Schumacher begon met 86 punten aan het Franse Grand Prix-weekend en had daarmee 54 punten voorsprong op zijn Braziliaanse teamgenoot die tot die race 32 stuks verzameld had. F1 maakte in die tijd nog gebruik van de oude puntentelling, waarbij een racewinnaar 10 punten ontving. Een wereldtitel was mogelijk. Daarvoor moest Schumacher winnen en teamgenoot Barrichello óf uitvallen óf niet hoger eindigen dan de derde plek.

Williams-BMW-coureur Juan Pablo Montoya klokte in de kwalificatie de snelste tijd en veroverde de pole-position voor de wedstrijd. Barrichello sloot met een klein verschil van 0.034 seconde aan op P2, gevolgd door Schumacher die daar weer 0.010 seconde achter stond. Bij de opwarmronde was het hommeles bij Barrichello. De Braziliaan kreeg de Ferrari niet van zijn plek en de monteurs wisten de wagen ook niet meer aan de praat te krijgen.

In de race werd al gauw duidelijk dat Montoya niet een heel denderend tempo kon rijden. Hierdoor vond Schumacher de aansluiting, net als Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher en David Coulthard. De heren van Williams worstelden met de banden en Ralf Schumacher ontving door het overschrijden van de witte lijn bij het einde van de pits ook nog eens een drive-through-penalty. Broer Michael deed hetzelfde en moest de leiding overgeven aan Raikkonen. Coulthard deed dit ook en gaf de tweede plek weer terug aan de Ferrari-coureur. Raikkonen reed een snaarstrakke wedstrijd en stevende af op een overwinning. Maar de ontplofte motor van Allan McNish legde dusdanig veel olie op de baan dat de Fin wegschoot in een bocht. Schumacher passeerde Raikkonen - hij vroeg nog aan het team of hij de plek vanwege een gele vlag terug moest geven, wat het team afraadde - won de race en stelde daarmee zijn vijfde wereldtitel veilig. Na de race werd het incident met de gele vlag nog onderzocht, maar dit resulteerde niet in een straf.

Zo was het Formule 1-seizoen 2002 met elf races achter de kiezen en met nog zes Grands Prix te gaan al beslist.