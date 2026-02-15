Overslaan naar hoofdinhoud

Special feature
Formule 1

De 20 F1-coureurs met de meeste Grands Prix zonder podium

Lange tijd stond Nico Hülkenberg symbool voor een weinig benijdenswaardig record, maar in 2025 doorbrak hij op Silverstone zijn podiumloze reeks. Hij was echter lang niet de enige die lange tijd in de Formule 1 reed zonder ooit van de champagne te mogen proeven: dit zijn de 20 Formule 1-coureurs met de meeste races zonder podium.

Erwin Jaeggi Basile Davoine
Gepubliceerd:
Pedro Diniz, Sauber

Foto door: James Sutton / Motorsport Images

20. Arturo Merzario

Arturo Merzario (Williams) in 1975.

Arturo Merzario (Williams) in 1975.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1943
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 57 tussen 1972 en 1979
Beste resultaat: 4e

19. Jean-Éric Vergne

Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) in 2012.

Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) in 2012.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1990
Nationaliteit: Frans
Aantal Grands Prix: 58 tussen 2012 en 2014
Beste resultaat: 6e 

18. Paul Di Resta

Paul di Resta (Force India) in 2012.

Paul di Resta (Force India) in 2012.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1986
Nationaliteit: Brits
Aantal Grands Prix: 59 tussen 2011 en 2017
Beste resultaat: 4e

17. Esteban Gutiérrez

Esteban Gutiérrez (Sauber) in 2014.

Esteban Gutiérrez (Sauber) in 2014.

Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

Geboren: 1991
Nationaliteit: Mexicaans
Aantal Grands Prix: 59 tussen 2013 en 2016
Beste resultaat: 7e

16. Erik Comas

Erik Comas (Larrousse) in 1993.

Erik Comas (Larrousse) in 1993.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1963
Nationaliteit: Frans
Aantal Grands Prix: 59 tussen 1991 en 1994
Beste resultaat: 5e

15. Nicholas Latifi

Nicholas Latifi (Williams) in 2022.

Nicholas Latifi (Williams) in 2022.

Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images

Geboren: 1995
Nationaliteit: Canadees
Aantal Grands Prix: 61 tussen 2020 en 2022
Beste resultaat: 7e

14. Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) in 2021.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) in 2021.

Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Geboren: 1993
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 62 tussen 2017 en 2021
Beste resultaat: 5e

13. Zhou Guanyu

Zhou Guanyu (Sauber) in 2024.

Zhou Guanyu (Sauber) in 2024.

Foto door: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Geboren: 1999
Nationaliteit: Chinees
Aantal Grands Prix: 68 tussen 2022 en 2024
Beste resultaat: 8e

12. Satoru Nakajima

Satoru Nakajima (Tyrrell) in 1990.

Satoru Nakajima (Tyrrell) in 1990.

Foto door: Ercole Colombo

Geboren: 1953
Nationaliteit: Japans
Aantal Grands Prix: 74 tussen 1987 en 1991
Beste resultaat: 4e

11. Piercarlo Ghinzani

Piercarlo Ghinzani (Zakspeed) in 1988.

Piercarlo Ghinzani (Zakspeed) in 1988.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1952
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 76 tussen 1981 en 1989
Beste resultaat: 5e

10. Vitantonio Liuzzi

Vitantonio Liuzzi (HRT) in 2011.

Vitantonio Liuzzi (HRT) in 2011.

Foto door: Sutton Images

Geboren: 1980
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 80 tussen 2005 en 2011
Beste resultaat: 6e

9. Marc Surer

Marc Surer (Arrows) in 1983.

Marc Surer (Arrows) in 1983.

Foto door: Sutton Images

Geboren: 1951
Nationaliteit: Zwitsers
Aantal Grands Prix: 81 tussen 1979 en 1986
Beste resultaat: 4e

8. Jonathan Palmer

Jonathan Palmer (Tyrrell) in 1987.

Jonathan Palmer (Tyrrell) in 1987.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1956
Nationaliteit: Brits
Aantal Grands Prix: 83 tussen 1983 en 1989
Beste resultaat: 4e

7. Ukyo Katayama

Ukyo Katayama (Venturi) in 1992.

Ukyo Katayama (Venturi) in 1992.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1963
Nationaliteit: Japans
Aantal Grands Prix: 95 tussen 1992 en 1997
Beste resultaat: 5e

6. Marcus Ericsson

Marcus Ericsson (Sauber) in 2018.

Marcus Ericsson (Sauber) in 2018.

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Geboren: 1990
Nationaliteit: Zweeds
Aantal Grands Prix: 97 tussen 2014 en 2018
Beste resultaat: 8e

5. Pedro Diniz

Pedro Diniz (Sauber) in 1999.

Pedro Diniz (Sauber) in 1999.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1970
Nationaliteit: Braziliaans
Aantal Grands Prix: 98 tussen 1995 en 2000
Beste resultaat: 5e

4. Philippe Alliot

Philippe Alliot (Ligier) in 1990.

Philippe Alliot (Ligier) in 1990.

Foto door: Ercole Colombo

Geboren: 1953
Nationaliteit: Frans
Aantal Grands Prix: 109 tussen 1984 en 1994
Beste resultaat: 5e

3. Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda (Red Bull) in 2025.

Yuki Tsunoda (Red Bull) in 2025.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Geboren: 2000
Nationaliteit: Japans
Aantal Grands Prix: 111 tussen 2021 en 2025
Beste resultaat: 4e

2. Pierluigi Martini 

Pierluigi Martini (BMS Scuderia Italia) in 1992.

Pierluigi Martini (BMS Scuderia Italia) in 1992.

Foto door: Motorsport Images

Geboren: 1961
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 118 tussen 1985 en 1995
Beste resultaat: 4e

1. Adrian Sutil

Adrian Sutil (Force India) in 2008.

Adrian Sutil (Force India) in 2008.

Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Geboren: 1983
Nationaliteit: Duits
Aantal Grands Prix: 128 tussen 2007 en 2014
Beste resultaat: 4e

