De 20 F1-coureurs met de meeste Grands Prix zonder podium
Lange tijd stond Nico Hülkenberg symbool voor een weinig benijdenswaardig record, maar in 2025 doorbrak hij op Silverstone zijn podiumloze reeks. Hij was echter lang niet de enige die lange tijd in de Formule 1 reed zonder ooit van de champagne te mogen proeven: dit zijn de 20 Formule 1-coureurs met de meeste races zonder podium.
Foto door: James Sutton / Motorsport Images
20. Arturo Merzario
Arturo Merzario (Williams) in 1975.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1943
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 57 tussen 1972 en 1979
Beste resultaat: 4e
19. Jean-Éric Vergne
Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) in 2012.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1990
Nationaliteit: Frans
Aantal Grands Prix: 58 tussen 2012 en 2014
Beste resultaat: 6e
18. Paul Di Resta
Paul di Resta (Force India) in 2012.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1986
Nationaliteit: Brits
Aantal Grands Prix: 59 tussen 2011 en 2017
Beste resultaat: 4e
17. Esteban Gutiérrez
Esteban Gutiérrez (Sauber) in 2014.
Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images
Geboren: 1991
Nationaliteit: Mexicaans
Aantal Grands Prix: 59 tussen 2013 en 2016
Beste resultaat: 7e
16. Erik Comas
Erik Comas (Larrousse) in 1993.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1963
Nationaliteit: Frans
Aantal Grands Prix: 59 tussen 1991 en 1994
Beste resultaat: 5e
15. Nicholas Latifi
Nicholas Latifi (Williams) in 2022.
Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images
Geboren: 1995
Nationaliteit: Canadees
Aantal Grands Prix: 61 tussen 2020 en 2022
Beste resultaat: 7e
14. Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) in 2021.
Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Geboren: 1993
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 62 tussen 2017 en 2021
Beste resultaat: 5e
13. Zhou Guanyu
Zhou Guanyu (Sauber) in 2024.
Foto door: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Geboren: 1999
Nationaliteit: Chinees
Aantal Grands Prix: 68 tussen 2022 en 2024
Beste resultaat: 8e
12. Satoru Nakajima
Satoru Nakajima (Tyrrell) in 1990.
Foto door: Ercole Colombo
Geboren: 1953
Nationaliteit: Japans
Aantal Grands Prix: 74 tussen 1987 en 1991
Beste resultaat: 4e
11. Piercarlo Ghinzani
Piercarlo Ghinzani (Zakspeed) in 1988.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1952
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 76 tussen 1981 en 1989
Beste resultaat: 5e
10. Vitantonio Liuzzi
Vitantonio Liuzzi (HRT) in 2011.
Foto door: Sutton Images
Geboren: 1980
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 80 tussen 2005 en 2011
Beste resultaat: 6e
9. Marc Surer
Marc Surer (Arrows) in 1983.
Foto door: Sutton Images
Geboren: 1951
Nationaliteit: Zwitsers
Aantal Grands Prix: 81 tussen 1979 en 1986
Beste resultaat: 4e
8. Jonathan Palmer
Jonathan Palmer (Tyrrell) in 1987.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1956
Nationaliteit: Brits
Aantal Grands Prix: 83 tussen 1983 en 1989
Beste resultaat: 4e
7. Ukyo Katayama
Ukyo Katayama (Venturi) in 1992.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1963
Nationaliteit: Japans
Aantal Grands Prix: 95 tussen 1992 en 1997
Beste resultaat: 5e
6. Marcus Ericsson
Marcus Ericsson (Sauber) in 2018.
Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images
Geboren: 1990
Nationaliteit: Zweeds
Aantal Grands Prix: 97 tussen 2014 en 2018
Beste resultaat: 8e
5. Pedro Diniz
Pedro Diniz (Sauber) in 1999.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1970
Nationaliteit: Braziliaans
Aantal Grands Prix: 98 tussen 1995 en 2000
Beste resultaat: 5e
4. Philippe Alliot
Philippe Alliot (Ligier) in 1990.
Foto door: Ercole Colombo
Geboren: 1953
Nationaliteit: Frans
Aantal Grands Prix: 109 tussen 1984 en 1994
Beste resultaat: 5e
3. Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda (Red Bull) in 2025.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Geboren: 2000
Nationaliteit: Japans
Aantal Grands Prix: 111 tussen 2021 en 2025
Beste resultaat: 4e
2. Pierluigi Martini
Pierluigi Martini (BMS Scuderia Italia) in 1992.
Foto door: Motorsport Images
Geboren: 1961
Nationaliteit: Italiaans
Aantal Grands Prix: 118 tussen 1985 en 1995
Beste resultaat: 4e
1. Adrian Sutil
Adrian Sutil (Force India) in 2008.
Foto door: Charles Coates / Motorsport Images
Geboren: 1983
Nationaliteit: Duits
Aantal Grands Prix: 128 tussen 2007 en 2014
Beste resultaat: 4e
