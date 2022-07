De Grand Prix van Groot-Brittannië liep voor AlphaTauri uit op een drama. Vanaf de vrijdagse trainingen konden Pierre Gasly en Yuki Tsunoda het tempo al niet helemaal volgen, maar na de herstart op zondag reden beide coureurs in de top-tien. Daar waar punten plots haalbaar bleken, ging het uiteindelijk helemaal fout: Tsunoda zette een te optimistische inhaalactie op zijn teamgenoot, waardoor beide coureurs spinden. Gasly viel uiteindelijk uit door de opgelopen schade, Tsunoda werd na het inlossen van een tijdstraf uiteindelijk veertiende.

Desondanks weet Gasly één positief punt uit de Britse Grand Prix te halen, al heeft dat niet direct betrekking op de prestaties van hemzelf en zijn team. "Nu ik de Britse GP bekeken heb, was het absoluut een geweldige middag voor autosportfans. Ook is het bewijs van het uitstekende werk dat de sport door de jaren heeft geleverd qua veiligheid. Ik ben heel blij dat niemand serieus gewond is geraakt, want het was een angstaanjagend moment", zegt hij over de zware crash van Zhou Guanyu kort na de start van de race op Silverstone.

De blik van AlphaTauri is inmiddels alweer gericht op de volgende race, de GP van Oostenrijk. De Red Bull Ring is het thuiscircuit van Red Bull, het bedrijf achter de renstal van Gasly en Tsunoda. "Hoewel er geen extra druk is, wil iedereen in het team hier heel graag goed presteren", vertelt de Fransman. Tegelijkertijd weet hij dat het niet eenvoudig wordt om een goed resultaat neer te zetten, omdat het circuit ogenschijnlijk niet echt bij de AT03 past. "Het is een heel snelle lay-out, vooral de tweede en derde sector. Dit is ook het type circuit dat vanaf het begin van het seizoen vrij gecompliceerd is geweest voor ons. Aan de andere kant hebben we veel van de tot nu toe gereden races geleerd, waardoor we de auto onder deze omstandigheden kunnen verbeteren en progressie kunnen boeken."

Perfect weekend nodig om kansen te benutten

Tsunoda kan zich vinden in de woorden van Gasly en gaat niet met al te hoge verwachtingen naar de Red Bull Ring. "Qua tijd is het een korte ronde van ongeveer een minuut. Het kan een redelijk moeilijk weekend voor ons worden, want ik weet niet zeker of de snelle bochten echt goed bij onze auto passen", legt de Japanner uit. "Onze prestaties lopen uiteen op verschillende soorten circuits, waardoor je nooit precies weet wat je kan verwachten. Qua afstelling van de auto is dit geen lastig circuit, want voor de snelle secties kies je voor medium downforce. Als we kijken naar hoe we hier vorig jaar presteerden, dan verwacht ik dat we best competitief kunnen zijn."

Om kans te maken op een goed resultaat tijdens de Oostenrijkse GP, moeten de puzzelstukjes dan wel in elkaar vallen. "We zullen een perfect weekend moeten hebben, want sinds de start van het seizoen hebben we enkele problemen gehad", weet Gasly, die hoopt dat hij de kansen die zich voordoen, kan benutten. "Het wordt belangrijk om ons pakket goed aan de praat te krijgen op circuits die op papier niet echt bij ons passen. Als we echt ons best doen, kunnen we kapitaliseren op de kansen die wij krijgen."

Video: Tsunoda en Gasly botsen op dramatische dag AlphaTauri