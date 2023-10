Nico Hulkenberg behaalt in Mexico een bijzondere mijlpaal door pas de 22e coureur in de geschiedenis van de F1 te zijn met minstens tweehonderd Grands Prix achter zijn naam. De talentvolle Duitser begon zijn avontuur in de koningsklasse in 2010 bij het team van Williams, nadat hij het jaar ervoor in zijn debuutseizoen de GP2-klasse [voorloper van de Formule 2] op zijn naam schreef. Hoogtepunt van zijn rookieseizoen in de F1 was zijn eerste en vooralsnog enige pole position uit zijn carrière, die hij op Interlagos pakte. Via Force India, Sauber, nogmaals Force India en Renault belandde Hulkenberg in 2020 op de reservebank. Hier kreeg hij de naam ‘Hulkenback’, nadat hij tot vier keer toe mocht invallen bij het team van Racing Point/Aston Martin. Deze invalbeurten hebben hem dit seizoen een stoeltje opgeleverd bij het Amerikaanse team Haas, waar hij momenteel met negen punten op de vijftiende plaatst staat, zes punten voor teamgenoot Kevin Magnussen.

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Williams FW32

In de Beyond The Grid-podcast wordt Hulkenberg gevraagd naar het geheim om zo lang in de Formule 1 te blijven. “Consistent zijn, presteren, noem het maar op. Er zijn niet veel mensen op de wereld die dit hebben behaald. Het is voor mij - als iemand die geen Grands Prix heeft gewonnen - zeker een prestatie. Ik ben dus erg blij om door de tweehonderd-barrière te gaan.” In 199 racestarts greep de Nederlandssprekende coureur tot driemaal toe net naast zijn eerste podium [P4], waardoor hij het F1-record van meeste racestarts zonder podiumfinish in handen heeft.

Hoogtepunten uit zijn carrière

Terugblikkend op de hoogtepunten van zijn carrière, komt uiteraard het raceweekend Brazilië 2010 ter sprake. “De omstandigheden waren erg bijzonder”, vertelt Hulkenberg. De toen 23-jarige coureur wist tegen het einde van het seizoen dat hij zijn plekje bij Williams zou verliezen aan Pastor Maldonado, die vanuit zijn thuisland Venezuela bakken met geld meenam naar het Britse team. “Mentaal gezien was dat niet de makkelijkste periode voor mij. Een ander hoogtepunt was Korea 2013 met Sauber. Ik finishte daar vierde en hield Lewis [Hamilton] Fernando [Alonso] een halve race lang achter me. Het was vanaf mijn kant een hele sterke race. Ik vond dat echt een leuk circuit.” Tot slot benoemt Hulkenberg Brazilië 2012, waar hij op podiumkoers was en zelfs even het veld leidde. Door een incident met Hamilton spinde Hulkenberg, waardoor hij uiteindelijk op P5 eindigde. “Dat was echt een gemiste kans. Ik had daar iets voorzichtiger moeten zijn.”

Toekomst in F1

Na tien volledige seizoenen op het hoogste niveau in de autosport vraagt men zich natuurlijk af: Hoe lang kan hij hier nog mee doorgaan? Afgelopen augustus blies de Duitser 36 kaarsjes uit. Alonso laat wekelijks zijn talent nog zien op zijn 42e, en ook Hamilton gaat met zijn nieuwe contract bij Mercedes minstens door tot hij veertig is. Ook Hulkenberg ziet zichzelf nog wel enkele jaren rondlopen op de grid. “Maar ik heb geen glazen bol. Zo lang ik mezelf vermaak en ik het gevoel heb dat ik nu heb, blijf ik doorgaan zolang ik een stoeltje aangeboden krijg en een contract heb. We zitten in een prestatiewereld. Als ik niet goed genoeg meer presteer, zal ik snel mijn baan verliezen.” Gevraagd of coureurs talent verliezen naarmate ze ouder worden, antwoordt hij: “Nee, dat denk ik niet. Maar natuurlijkerwijs worden sommige aspecten minder goed en minder dynamisch als je ouder wordt. Je hebt voorbeelden zoals Fernando [Alonso] en Lewis [Hamilton] die laten zien dat het mogelijk is. Maar ieder mens is anders”, concludeert de Haas-coureur.