Tweede startplek voor Verstappen: "Goede verbeteringen doorgevoerd"

Na zijn snelste tijd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië moest Max Verstappen de eerste positie in de laatste twee oefensessies laten aan Carlos Sainz. In de eerste fase van de kwalificatie op Autodromo Nazionale Monza stelde de regerend tweevoudig wereldkampioen orde op zaken. In Q1 werd zijn eerste ronde nog geschrapt wegens het overschrijden van de track limits op de harde band, om daarna in zijn tweede poging naar 1.21.573 te snellen. Dat bleek uiteindelijk genoeg voor Verstappen om op P1 te blijven, zelfs toen hij de laatste ronden van de concurrentie vanuit de pits kon bekijken.

Verstappen opende het bal in Q2 vervolgens met 1.21.035, wat in de eerste runs voldoende was om achter Carlos Sainz op de tweede stek plaats te nemen. De slotfase van het tweede segment draaide vervolgens om de tweede en beslissende run, waarin Charles Leclerc aanvankelijk de koppositie even overnam, om daarna toe te zien dat Verstappen zijn tijd aanscherpte tot 1.20.937 om ook Q2 op P1 af te sluiten. De coureur van Red Bull Racing vatte vervolgens de koe bij de horens door als eerste aan Q3 te beginnen. Ondanks een wieltje door het grind bij het uitkomen van de Variante della Roggia noteerde hij in de eerste run de derde tijd achter Sainz en Leclerc. De beslissing zou echter vallen in de tweede run. Verstappen scherpte zijn tijd aan tot 1.20.307 om de voorlopige pole over te nemen, maar uiteindelijk moest hij Sainz toch voor zich dulden. Het verschil was met 0.013 seconde echter marginaal te noemen.

Na afloop van de kwalificatie in Monza liet Verstappen optekenen dat hij goed kon leven met de tweede plaats, vooral doordat de verschillen in de hele kwalificatie erg klein waren. "Het was goed. Ik denk dat we goede verbeteringen hebben doorgevoerd ten opzichte van vrijdag. In de kwalificatie kon je zien dat het in ieder segment heel dicht bij elkaar zat, dus ik ben blij dat ik vandaag tweede ben", vertelde de Nederlander tegenover Davide Valsecchi, om daarna aan te geven dat hij met vertrouwen naar de race op zondag toewerkt. "Morgen gaan we natuurlijk proberen om de race te winnen. Normaal gesproken hebben we een snelle auto voor de race, maar laten we eerst van vandaag genieten en dan gaat de focus daarna naar morgen."

Vanaf de tweede startpositie heeft Verstappen nog alle kans om het record voor meeste opeenvolgende F1-zeges alleen in handen te krijgen. Als hij zondag op Monza als eerste over de finish komt, staat de teller op tien overwinningen op rij. De Italiaanse Grand Prix begint dan om 15.00 uur.

