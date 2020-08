Tweede race Bahrein op korte omloop en bij kunstlicht

De Formule 1 bevestigde eerder deze week dat het Formule 1-seizoen 2020 zal worden afgesloten met een Turkse Grand Prix, gevolgd door twee races in Bahrein en de afsluitende Abu Dhabi Grand Prix. Zo komt de teller ondanks de coronacrisis alsnog op zeventien races te staan.

Wat nog niet bekend was, was hoe die tweede race in Bahrein er zou uitzien. Er werden dit seizoen al twee keer twee races op hetzelfde circuit afgelegd, in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Die verschilden toen niet van elkaar, al besloot Pirelli om voor de tweede race op Silverstone om zachtere banden mee te nemen, wat het spektakel ten goede kwam.

Er werd eerder al gefluisterd dat de tweede race op het Bahrain International Circuit op het kortere Outer Circuit verreden zou worden, een traject dat de twee rechte stukken van de eerste en derde sector met elkaar verbinden via een snelle chicane en de volledige tweede sector links laat liggen. Dat idee kwam oorspronkelijk niet van het circuit zelf, maar omdat elke omloop van Sakhir over een Grade 1-licentie beschikt, werd de optie overwogen.

Vrijdag bevestigde de Formule 1 dat de tweede race, de zogeheten Sakhir Grand Prix, inderdaad over het korte circuit zal plaatsvinden. De omloop van 3.543, die door F1-directeur Ross Brawn "bijna een oval" werd genoemd, moet rondetijden opleveren van minder dan 55 seconden, een unicum in de Formule 1.

"We zijn heel tevreden dat we het buitenste circuit kunnen gebruiken als format voor de Sakhir Grand Prix en willen onze partners van het Bahrain International Circuit bedanken voor hun steun”, stelde Brawn. "We hebben verschillende opties bekeken voor een alternatieve lay-out en kwamen tot de conclusie dat de buitenste lay-out het beste alternatief is en een nieuwe uitdaging biedt voor alle teams, en onze fans zal entertainen met hoge snelheden en snelle rondetijden."

Het Outer Circuit werd nog nooit in competitie gebruikt, maar enkel tijdens track days. In 2010 gebruikte de Formule 1 de Endurance lay-out met extra trage bochten, maar die optie werd door niemand met applaus onthaald.