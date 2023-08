Tweede kwartaal leverde F1 minder inkomsten, maar meer winst op

De verwachting is dat de Formule 1 dit seizoen een recordwinst gaat boeken, mede dankzij de Las Vegas GP die de plaats van de GP van Frankrijk inneemt. Het tweede kwartaal verliep op het gebied van inkomsten echter minder goed dan verwacht. De race in Imola kon niet doorgaan vanwege de hevige regenval en de daardoor ontstane overstromingen, waardoor er maar zes F1-evenementen plaatsvonden in plaats van de geplande zeven. Opvallend is wel dat ondanks het inkomstenverlies de winst licht steeg van 49 naar 52 miljoen dollar.

De oorzaak van de daling is te vinden in de verdeling van de opbrengsten door het seizoen heen. De inkomsten uit de racepromotie, mediarechten en sponsoring worden over de kwartalen naar rato verdeeld: Hoe meer races er per kwartaal gereden worden, hoe hoger de inkomsten. Aangezien er een streep door de Emilia Romagna GP werd gezet, is er in plaats van de geschatte 744 miljoen dollar, 722 miljoen dollar omgezet. Wel staat daar tegenover dat er meer geld vanuit de organisaties van de Grands Prix is gekomen, verschillende circuits hebben hun contract verlengd en betalen hogere bedragen om een race te mogen organiseren. Ook heeft de organisatie van de Formule 1 minder geld moeten uitkeren aan de teams, in plaats van 368 miljoen konden de 10 constructeurs 344 miljoen verdelen.

Toelichting Liberty Media

De eigenaar van de Formule 1 Liberty Media gaf uitleg over de kwartaalcijfers: "De primaire F1-inkomsten daalden in het tweede kwartaal, waarbij de groei in racepromotie en sponsoring werd gecompenseerd door een daling in inkomsten uit mediarechten. Ondanks dat er een race minder was, hebben we meer inkomsten uit de racepromotors gekregen en we hebben meer sponsorgeld binnengekregen. De toename van de opbrengsten uit de sponsors is te danken aan het feit dat we nieuwe sponsoren hebben aangetrokken en dat er een groei is van de inkomsten vanuit de bestaande sponsoren."

De F1-eigenaren legden ook uit hoe de mediagelden verdeeld worden over het seizoen: "Aangezien we proportioneel minder races hadden, zijn ook de opbrengsten over dit kwartaal vanuit de mediagelden lager. Dat wordt gecompenseerd door de nog steeds stijgende opbrengsten uit F1TV en de hogere opbrengsten vanuit de betalingen van de circuits om een race te mogen organiseren."

In de verklaring van het Amerikaanse bedrijf staat ook dat andere kosten ook anders hebben uitgepakt dan begroot: "We hebben minder inkomsten omdat we de vrachtkosten niet gelijk hebben laten lopen met de inflatie en ook onze hospitality inkomsten zijn, omdat we één race minder hadden, lager. Daar tegenover staat wel dat we meer opbrengsten uit de licenties hebben gehaald en we ook meer F2 en F3 chassis' verkocht hebben."

Inkomsten en uitgaven balanceren elkaar

Liberty meldde dat andere kosten en opbrengsten ook met elkaar in balans stonden, waardoor er geen grote verschillen zijn ontstaan: "We hebben minder kosten gemaakt voor het reizen, maar daar tegenover staat dat er meer kosten gemaakt zijn voor de Paddock Club. Er was meer inflatie, er werd meer commissie betaald en ook de leveranciers kregen meer betaald."

De kosten voor het sales- en administratieve personeel waren ook lager. Dat is volgens Liberty Media veroorzaakt doordat er minder personeel in dienst was, er minder juridische kosten gemaakt werden en dat het bedrijf te maken had met gunstige wisselkoersen. Wel heeft het mediabedrijf meer moeten uitgeven aan IT, marketing en aan vastgoedkosten.

Voor het huidige kwartaal is de verwachting dat de begroting en de daadwerkelijke cijfers minder met elkaar gaan verschillen.