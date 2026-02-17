Tweede F1-wintertest Bahrein: Tijden, zenders en waar live kijken in Nederland

De voorbereidingen op de eerste Formule 1-race van 2026 naderen hun einde. Voordat de startlichten op 8 maart doven voor de start van de Grand Prix van Australië staat er nog één testweek gepland. Woensdag tot en met vrijdag is het Bahrain International Circuit - net als vorige week - het decor voor de laatste officiële wintertest voor de start van het seizoen.

Nadat de shakedown in Barcelona helemaal achter gesloten deuren plaatsvond en van de eerste testweek in Bahrein alleen het laatste uur van de testdagen werd uitgezonden, is dat in de laatste wintertest anders. Alle actie op de baan wordt live uitgezonden. In het onderstaande overzicht lees je waar en wanneer je kunt inschakelen.

Veelgestelde vragen over de tweede F1-wintertest in Bahrein

Wanneer is de tweede F1-wintertest in Bahrein?

De Formule 1 test deze week opnieuw drie dagen op het Bahrain International Circuit. De teams en coureurs komen van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 februari 2026 in actie.

Hoe laat beginnen de F1-testdagen in Bahrein?

Voor de tweede F1-wintertest houdt de sport hetzelfde schema aan als in de eerste testweek: iedere dag wordt er van 10.00 uur tot en met 19.00 uur lokale tijd getest, met tussendoor een uur pauze. Voor de Nederlandse fans loopt de testdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Waar kan ik de tweede F1-wintertest in Bahrein live kijken?

De tweede F1-wintertest in Bahrein is in zijn geheel live te volgen. Je kunt op alle dagen inschakelen bij zowel Viaplay als F1 TV Pro.

Is de tweede F1-wintertest in Bahrein gratis te zien?

Ja, de tweede F1-wintertest in Bahrein is live en gratis te bekijken in Nederland. Het liveverslag van Viaplay wordt op alle dagen ook uitgezonden via het gratis tv-kanaal Viaplay TV. 's Avonds kun je via deze zender ook kijken naar de talkshow Shakedown.

Hoe laat begint de uitzending bij Viaplay?

De live-uitzending van Viaplay rondom de tweede F1-wintertest in Bahrein begint iedere dag om 08.00 uur. Het programma duurt tot 17.00 uur, wanneer de testdag net ten einde is gekomen. De talkshow Shakedown wordt iedere testdag uitgezonden van 20.00 uur tot 21.00 uur.

F1-wintertest Bahrein 2026: Waar te zien in Nederland?

Aanbieder Soort verslag Hoe te zien tijden (NL tijd) Viaplay Liveverslag Shakedown Viaplay-app, tv-kanalen 08.00u - 17.00u 20.00u - 21.00u F1 TV Pro Liveverslag + extra opties F1 TV Pro-app 08.00u - 17.00u Viaplay TV Liveverslag Shakedown Via Ziggo, KPN, Odido, Delta 08.00u - 17.00u 20.00u - 21.00u Viaplay TV+ Liveverslag Via Ziggo, KPN, Odido, Delta 08.00u - 17.00u

F1-wintertest Bahrein 2026 live kijken bij Viaplay

Start uitzending dag 1 : woensdag 18 februari om 08.00 uur

: woensdag 18 februari om 08.00 uur Einde uitzending dag 1: 17.00 uur

Wie de eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein wil volgen, kan terecht bij Viaplay. De streamingdienst doet de hele dag verslag van de test met afwisselend Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, en Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen als commentatoren. Chiel van Koldenhoven is aanwezig op locatie voor het laatste nieuws. In Shakedown bespreekt Amber Brantsen de testdag 's avonds met Tom Coronel en Kees van de Grint.

Start uitzending dag 2 : donderdag 19 februari om 08.00 uur

: donderdag 19 februari om 08.00 uur Einde uitzending dag 2: 17.00 uur

Viaplay zendt ook de tweede testdag in Bahrein in zijn geheel live uit. Het commentaar bij de beelden komt afwisselend van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, en Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. Pitreporter Chiel van Koldenhoven brengt vanaf het circuit het laatste nieuws. 's Avonds nemen Valkenburg en Bleekemolen plaats in Shakedown om de testdag te bespreken met Amber Brantsen.

Start uitzending dag 3 : vrijdag 20 februari om 08.00 uur

: vrijdag 20 februari om 08.00 uur Einde uitzending dag 3: 17.00 uur

De laatste testdag voor het F1-seizoen 2026 wordt ook live uitgezonden door Viaplay. Net zoals op de eerste dag worden commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk afgewisseld met Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen, met Chiel van Koldenhoven als pitreporter. 's Avonds presenteert Amber Brantsen de talkshow Shakedown, waarin Kalff en Bleekemolen te gast zijn.

Formule 1 streamen via F1 TV Pro

Start uitzending dag 1 : woensdag 18 februari om 08.00 uur

: woensdag 18 februari om 08.00 uur Einde uitzending dag 1 : 17.00 uur

: 17.00 uur Start uitzending dag 2 : donderdag 19 februari om 08.00 uur

: donderdag 19 februari om 08.00 uur Einde uitzending dag 2 : 17.00 uur

: 17.00 uur Start uitzending dag 3 : vrijdag 20 februari om 08.00 uur

: vrijdag 20 februari om 08.00 uur Einde uitzending dag 3: 17.00 uur

Met F1 TV Pro krijg je exclusieve toegang tot:

Onboardcamera’s van alle coureurs

Live timing en driver tracker

Teamradio’s en strategische analyses

Meertalig commentaar (Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands)

Directe toegang tot herhalingen en hoogtepunten

Viaplay TV & Viaplay TV+: Andere kijkopties

Naast de app is Viaplay ook via lineaire tv beschikbaar:

Viaplay TV (gratis):

Beschikbaar bij o.a. Ziggo, KPN, Delta, Odido

De drie dagen van de tweede F1-wintertest in Bahrein worden geheel live uitgezonden

Viaplay TV+ (premiumkanaal):

De drie dagen van de tweede F1-wintertest in Bahrein worden geheel live uitgezonden

Beschikbaar met aanvullend tv-abonnement (€16,99 p/m)

Tijdschema F1-wintertest Bahrein 2026

Testdag Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+3) Woensdag 18 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u Donderdag 19 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u Vrijdag 20 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u

