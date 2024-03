Het Formule 1-weekend in Jeddah verloopt niet heel soepel. De tweede training is namelijk uitgesteld. Normaal gesproken zouden de baanomstandigheden daar de oorzaak van zijn door ongelukken van de sessies hiervoor, maar dat nu niet het geval. De enige klasse die hiervoor heeft gereden is Formule 2, en in de kwalificatie waren geen crashes. Later werd bekend dat het gaat om een check van de putdeksels. In Bahrein leverden loszittende putdeksels tijdens de testdagen nog veel gedoe op en dat wil de organisatie in Saudi-Arabië koste wat kost voorkomen. De FIA meldt dat het voornamelijk om putdeksels in de pitstraat ging.

De tweede training is voor de coureurs en de teams de enige mogelijkheid om voor de kwalificatie om in het donker de auto te testen. In tegenstelling tot de eerste training is het duister nu echt ingetreden in Jeddah en dat zorgt voor een lagere baantemperatuur. De race zaterdag wordt ook in het donker gereden.

De verloren tijd wordt na de training ingehaald. Het is dus niet zo dat de coureurs korter kunnen trainen.