VIDEO: Tweede F1-training Zandvoort onder stralende zon begonnen

Een fikse weersverbetering voor de tweede Formule 1-training in Zandvoort. Tijdens de eerste oefensessie begonnen de coureurs op een drijfnatte baan, nu schijnt de zon boven de Noord-Hollandse duinen fel. De tijden zijn dan ook al een stuk beter, na iets meer dan tien minuten staat Max Verstappen met een 1.12.131 bovenaan. Dat deed hij op de mediums, terwijl de snelste tijd in de eerste sessie twee tienden langzamer was en die werd ook nog eens op de softs gereden.