Vorige week was Pirelli op het circuit van Magny-Cours te vinden voor een test met de banden voor de komende twee Formule 1-seizoenen, afgelopen twee dagen was Mugello gastheer voor een dergelijke test. Red Bull Racing, Ferrari en McLaren verschenen op het Italiaanse asfalt. De twee eerstgenoemde teams testten de banden voor volgend jaar, McLaren mocht met een zogeheten mule car het rubber voor 2026 uitproberen.

Bij Red Bull Racing zat Liam Lawson achter het stuur. De Nieuw-Zeelander is reservecoureur bij de Oostenrijkse renstal en maakt zich op voor een rentree op de grid. Lawson stapt namelijk vanaf de Grand Prix van Amerika weer in bij RB F1 Team als vervanger van de aan de kant geschoven Daniel Ricciardo. Dinsdag regende het dusdanig hard dat hij nauwelijks kon rijden, maar de intermediates werden wel uitvoerig getest. Op woensdag konden de slicks van stal gehaald worden, want dat werd een droge dag. Lawson reed 116 rondjes en reed met een 1.23.219 de langzaamste tijd. Tijden zeggen echter niet zoveel, want een snelle rondetijd is niet het doel van de test.

Ferrari reisde met de vaste coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz naar Mugello af. Beide heren namen woensdag een dagdeel voor de rekening, met Sainz in de ochtend en Leclerc in de middag. Samen kwamen ze tot 156 rondjes met de 2025-compounds. Sainz was uiteindelijk met een 1.21.053 de snelste man van de tweedaagse test.

McLaren zette Lando Norris in. De Brit was na Aston Martin-reserve Felipe Drugovich de tweede die de banden voor 2026 aan de tand mocht voelen. Norris was de meest productieve coureur van de dag met 118 rondjes en noteerde met een 1.21.302 de tweede tijd van de dag.

Testprogramma

Pirelli heeft nog een flink testprogramma op de agenda staan. De tweede vrije training in Mexico wordt een half uurtje verlengd en de teams mogen dan met de banden voor 2025 rijden. De banden voor het jaar erna zullen op 13 en 14 november getest worden op Magny-Cours. Alpine krijgt dan de mogelijkheid om die compounds met de mule car te testen.