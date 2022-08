Twee vrijdagtrainingen voor Giovinazzi bij Haas F1

Na drie seizoenen bij Alfa Romeo moest Antonio Giovinazzi eind 2021 afscheid nemen van de Formule 1. De Italiaan keerde terug bij Ferrari als reservecoureur en ontwikkelingsrijder voor het F1-team. Later dit seizoen mag hij toch weer proeven aan de hedendaagse bolides. Het Haas F1 Team heeft bevestigd dat Giovinazzi in Monza en Amerika de eerste vrijdagtraining voor zijn rekening gaat nemen. De vaste rijders Kevin Magnussen en Mick Schumacher maken allebei eenmaal plaats voor de invaller. Giovinazzi telt logischerwijs niet mee voor de rookie-trainingen, wat inhoudt dat Haas in de tweede seizoenshelft tweemaal ook nog een coureur met geen F1-ervaring in moet zetten.

De coureur uit Martina Franca is geen onbekende van de Amerikaanse renstal: in 2017 nam zijn al zeven vrijdagtrainingen voor zijn rekening. Giovinazzi hoopt volgend jaar terug te keren in de koningsklasse van de autosport, al is het aantal beschikbare zitjes zeer beperkt. Er gaan nog altijd geruchten dat Schumacher de overstap kan maken naar Alpine als opvolger van Fernando Alonso. In dat geval zou er een plekje vrij komen. De vrijdagtrainingen zouden een goede gelegenheid voor Haas zijn om de Italiaan aan het werk te zien in hun huidige bolide. Ook voor partner Ferrari is het een goede manier om de reserverijder ritme op te laten doen.

“We zijn blij Antonio weer te verwelkomen bij het team voor twee VT1-deelnames”, aldus teambaas Guenther Steiner. “Ferrari wilde Antonio graag wat tijd geven in een hedendaagse Formule 1-bolide tijdens een raceweekend en wij helpen hen daar natuurlijk graag bij. In 2017 was er een vergelijkbare situatie, met het verschil dat hij nu drie jaar F1-ervaring heeft opgedaan. Ik kijk ernaar uit om hem weer in de auto te hebben.”

De Italiaan voegt toe: “Ik ben enorm blij de kans te krijgen om weer tijdens een officiële F1-sessie in actie te komen. Naast het simulatorwerk is het belangrijk om een echte auto te testen. Ik kan niet wachten tot ik mijn helm weer op mag zetten. Dit is een goede gelegenheid om vertrouwen te kweken in een hedendaagse bolide. Het is de beste manier om me voor te bereiden op een eventuele oproep om in te stappen als reservecoureur.”