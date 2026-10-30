Formule 1 GP van Mexico

"Twee stappen vooruit, één stap terug" – Oscar Piastri over de weg uit McLarens autoproblemen

In Mexico City, het decor van een van zijn meest frustrerende weekenden vorig seizoen, zegt Oscar Piastri dat dit en de komende races "een belangrijke periode" zijn in zijn ontwikkeling voor volgend jaar

Stuart Codling

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 08:55

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Oscar Piastri speelt wat het coureurskampioenschap van 2026 betreft geen rol, maar hij denkt dat er in de slotronden van het seizoen nog genoeg is om voor te vechten.

Een van de grootste prioriteiten is werken aan het verbeteren van zijn prestaties op circuits waar hij historisch gezien moeite heeft gehad; een andere is begrijpen wat de effecten zijn van de nieuwste reeks updates op zijn MCL40 en eraan werken om ervoor te zorgen dat de auto van volgend jaar niet zo nerveus is om mee te rijden.

McLaren brengt zijn laatste updatepakket van het seizoen gefaseerd, met afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten een nieuwe geometrie voor de voorwielophanging en aanpassingen aan de achterdiffuser, terwijl verdere onderdelen volgen zodra ze verzonden kunnen worden. Maar hoewel deze wijzigingen bedoeld zijn om het prestatieplafond van de auto te verhogen, moet McLaren nog volledig meten of dat ook het geval is – en het fundamentele probleem dat de MCL40 moet worden bestuurd alsof elke ronde een kwalificatieronde is, blijft bestaan.

"Ik moet nu zeker heel anders rijden dan ik [eerder] moest", vertelde hij in Mexico-Stad aan media, waaronder Motorsport.com.

"Het is zeker een grote uitdaging geweest. Ik denk dat we een manier zullen vinden.

"We moeten de komende paar maanden een manier vinden. Hopelijk duurt het geen jaren, maar er zijn natuurlijk fundamentele aspecten van deze auto's die niet gaan veranderen.

"Het is een uitdagend proces geweest om doorheen te komen en er zijn positieve signalen geweest. Austin was zeker een beetje een stap terug, maar op dit moment moet je soms twee stappen vooruit en één stap terug zetten om je draai te vinden en met dingen te experimenteren. Dus ja, ik denk dat de triple-header voor Austin een heel goede stap in de juiste richting was, maar daarbovenop is er nog steeds ruimte voor verbetering.

"Er komen nog wat meer onderdelen, maar ik denk dat wij allebei [hij en Lando Norris] op dit moment moeite hebben met een auto die gewoon heel gevoelig is voor veel dingen, niet alleen hobbels. De manier waarop je ermee moet rijden is behoorlijk specifiek en het venster is behoorlijk smal. Dus vanzelfsprekend wordt de uitdaging alleen maar groter als je daarbuiten meer dingen hebt die het lastig maken, zoals hobbels of winderige omstandigheden, dat soort dingen.

"De auto is nu sneller dan voor Austin, maar onze concurrenten zijn natuurlijk ook heel snel, dus we weten dat we nog steeds terrein goed te maken hebben."

McLaren is still trying to understand the performance of its latest update, which included a new front suspension geometry

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Vorig jaar viel Piastri's titelaanval uiteen tijdens de laatste reeks races op banen met weinig grip, die doorgaans de meer flexibele rijstijl van teamgenoot Lando Norris beloonden – terwijl Piastri meestal een ritme nodig heeft om van ronde tot ronde op te bouwen, met consistentere signalen van de auto. Hoewel McLarens MCL40 dit jaar begon met een achterstand op belangrijke concurrenten van Mercedes en McLaren op het gebied van downforce-efficiëntie en prestaties in langzame bochten, brachten aerodynamische updates de auto in een venster waarin hij halverwege het seizoen waarschijnlijk de beste auto was in snelle bochten.

Maar de prestaties in langzame bochten en een algemene nervositeit zijn aandachtspunten gebleven die moeilijk uit te bannen waren. Beide coureurs hebben de auto omschreven als een die agressief moet worden bestuurd om er prestaties uit te halen, al heeft hij een verontrustende gewoonte om onvoorspelbaar terug te bijten.

"Ik denk dat het een combinatie van veel dingen is", zei Piastri toen Motorsport.com hem vroeg of de gevoeligheid van de auto voortkomt uit de karakteristieken van de Mercedes-krachtbron, ontwerpkeuzes zoals de geometrie van de ophanging en het aerodynamische concept, of dat het een gevolg is van de nieuwe regels die smallere auto's met minder downforce voorschrijven.

"De lagere downforce helpt zeker niet. Ik denk aan de banden ook.

Weet je, we hebben dit jaar veel races gezien waarin de zachte banden heel goed waren, zelfs in de race. Over het algemeen zijn de races zeker veel meer richting een kwalificatierijstijl opgeschoven dan we de afgelopen paar jaar hebben gehad. Alles wijst erop dat je de auto's agressiever moet rijden.

"Proberen die grens te bewandelen is heel, heel moeilijk. Als het iets specifieks voor McLaren is, dan komen we daar volgend jaar waarschijnlijk achter. Maar ik denk dat er veel verschillende factoren meespelen.

"Banden die op de auto's van vorig jaar zijn ontwikkeld en waarbij compromissen zijn gesloten – ik denk dat de banden van volgend jaar een beetje anders zullen zijn, laten we zeggen, of ze hebben zeker veel meer getest met representatieve auto's. Dus laten we zien of ze veranderen. Maar ik denk dat het uit een paar verschillende hoeken komt en dat dat allemaal bij elkaar optelt."

In Mexico City last year Piastri finished fifth from eighth on the grid, losing the world championship lead to McLaren team-mate Lando Norris

Photo by: Getty Images

Hoewel Piastri al lang uitgeschakeld is in de strijd om het coureurskampioenschap, en Norris afgelopen weekend uit de titelstrijd viel, heeft McLaren de handen vol aan het behouden van de derde plaats in het financieel lucratieve constructeurskampioenschap. Het staat momenteel gelijk met Red Bull op 355 punten, maar wordt als vierde gerangschikt omdat Red Bull meer races heeft gewonnen, waarbij de sprintrace in Singapore is meegeteld.

Daarnaast zou het begrijpen van het nieuwste updatepakket tijdens de slotronden McLaren moeten helpen zijn auto voor 2027 te verfijnen, die sinds dit updatepakket begin herfst voor productie werd goedgekeurd, de volledige focus van de aandacht heeft gehad.

"Natuurlijk willen we proberen Red Bull voor te blijven in het constructeurskampioenschap", zei Piastri.

"Maar daarnaast is alles leren voor volgend jaar, en hopelijk kunnen we met een auto komen die weer om een kampioenschap kan vechten, en ik wil volgend jaar ingaan met zoveel mogelijk antwoorden, met zoveel mogelijk middelen in mijn arsenaal.

"Dus dat is eigenlijk mijn grote motivatie, want voor mij persoonlijk is er op dit moment niet enorm veel om voor te vechten – maar in de context van toekomstige resultaten is het een belangrijke periode."

Foto's van de GP van Mexico - donderdag





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Formule 1

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