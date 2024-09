Twee F1-motorleveranciers bestraft voor procedurele overtredingen budgetplafond

Sinds het seizoen 2021 werkt de Formule 1 met een budgetplafond om het speelveld gelijk te houden en te voorkomen dat de teams met het meeste budget een grote voorsprong konden opbouwen. De FIA onderzoekt alle financiële documenten van de teams om op die manier vast te kunnen stellen of zij binnen het budgetplafond zijn gebleven of niet. In het derde jaar van deze regels heeft de FIA bevestigd dat geen van de tien Formule 1-teams over het budgetplafond zijn gegaan.

2023 was wel het eerste jaar waarin de krachtbronfabrikanten zich ook aan een budgetplafond moesten houden. De vier motorleveranciers, Ferrari, Honda, Mercedes en Renault, hebben zich in dat seizoen aan die regels gehouden. Wel stelde de FIA bij twee van die vier leveranciers enkele procedurele overtredingen vast: bij Alpine SAS Racing (Renault) en Honda Racing Corporation (HRC). Beide motorleveranciers hebben echter het budgetplafond niet overschreden, zo benadrukt de Cost Cap Administration van de FIA.

Het is niet bekend wat de procedurele fouten precies inhouden. Wel laat de FIA weten dat het Honda en Alpine een schikking middels een Accepted Breach Agreement heeft voorgelegd. "Zowel Alpine Racing SAS als HRC hebben te allen tijde te goeder trouw gehandeld en werken momenteel samen met de CCA om de zaak af te ronden", laat de FIA weten. "Gezien de aard van de overtreding, de complexiteit van het nieuwe financieel reglement voor krachtbronfabrikanten en de uitdagingen die gepaard gaan met het eerste jaar van implementatie, is de CCA van plan om deze twee krachtbronfabrikanten voor te stellen hun respectieve overtredingen te regelen door middel van een Accepted Breach Agreement (ABA)." De FIA zal een samenvatting van die ABA's delen zodra deze door de fabrikanten aanvaard zijn.

De FIA laat weten dat het proces voor deze financiële rapportagedocumentatie 'een grondig en intensief proces' was dat 'vijf maanden in beslag nam' en waarbij 'alle F1-teams en alle krachtbronfabrikanten hun volledige steun gaven aan het verstrekken van de vereiste informatie'. "De CCA merkt op dat alle F1-teams en alle krachtbronfabrikanten te allen tijde in een geest van goede trouw en samenwerking hebben gehandeld gedurende het hele proces."