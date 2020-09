Twaalf coureurs krijgen waarschuwing voor chaos bij herstart

De race op Mugello was nog maar net onderweg of de safety car moest op de baan verschijnen voor een incident bij de tweede bocht, waarbij onder andere Max Verstappen betrokken was. Na zes ronden werd het veld weer losgelaten, maar verschillende coureurs werden verrast door het feit dat Bottas pas halverwege het rechte stuk op het gaspedaal ging staan, met een massale crash tot gevolg. Het incident resulteerde in een rode vlag en betekende voor Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi het einde van de race.

Na verschillende rijders en afgevaardigden van de teams te hebben gehoord, het incident vanuit verschillende hoeken te hebben teruggekeken en de telemetrie van alle wagens te hebben onderzocht, besloten de stewards twaalf coureurs een formele waarschuwing te geven, waaronder Red Bull-rijder Alexander Albon, die op Mugello zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 behaalde. Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Antonio Giovinazzi en Carlos Sainz vormden de rest van de lijst.

In een statement valt te lezen: "De stewards zijn tot de conclusie gekomen dat het incident veroorzaakt werd doordat deze coureurs inconsistent aan het gas geven en aan het remmen waren vanaf de laatste bocht tot op het rechte stuk." De wedstrijdleiding erkent dat een herstart op Mugello niet eenvoudig is en dat een coureur altijd voordeel zal proberen te halen uit deze situatie. "Maar dit incident toont aan dat er voorzichtigheid geboden is bij een herstart." Omdat er volgens de stewards geen hoofdschuldige kan worden aangewezen, is het enkel bij waarschuwingen gebleven.

Over de rol van Bottas wordt nog opgemerkt: "De bestuurder van de auto met startnummer 77 en de andere coureurs die betrokken waren bij de herstart maar niet genoemd zijn hierboven, hebben voldaan aan de reglementen. Auto met startnummer 77 had volgens de regels het recht om het tempo te dicteren."