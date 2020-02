Tussentijden dag 1 Formule 1-test Barcelona: 13.00u

Max Verstappen was met 91 ronden de meest productieve coureur in de ochtend. De Nederlander sloot de ochtend af met de derde tijd op bijna een halve seconde achterstand van Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Fin deed het ook vrij aardig met 76 ronden. Hij klokte een snelste tijd van 1.17.313.

Kevin Magnussen maakte in de laatste minuten van de ochtendsessie een uitstapje in bocht 9. Hij spinde van de baan, maar kon zijn weg via de uitloopstrook weer vervolgen. Ferrari-rijder Charles Leclerc stond enige tijd in de pitbox terwijl er bij Ferrari gesleuteld werd. Kort voor de lunch kwam de Monegask, die woensdag de honneurs waarneemt voor de zieke Sebastian Vettel, weer op de baan.

Tussentijden F1-test woensdag om 13.00u: