Tussentijden dag 1 Formule 1-test Barcelona: 12.00u

De eerste Formule 1-wintertestdag van het seizoen 2020 is in volle gang. Vanmorgen om 09.00u ging het licht aan het eind van de pitstraat op groen en kozen de coureurs voor het eerst het asfalt. In de eerste drie uren van de testdag waren er geen noemenswaardige incidenten op te merken. Opvallend genoeg lijken alle teams direct zonder problemen hun testprogramma te kunnen afwerken.

Alfa Romeo heeft reservecoureur Robert Kubica al ruim dertig maal langs zien komen. Ook voor het achterhoedeteam is het seizoen vooralsnog dus aardig begonnen. Max Verstappen legde als eerste coureur een volledige raceafstand af en verzamelt daarmee waardevolle data voor Red Bull Racing en Honda. Ook Mercedes is productief bezig met Valtteri Bottas. Sergio Perez staat er met de Racing Point direct goed bij, al zeggen tijden uiteraard nog niets.

